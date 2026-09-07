ニトリは9月4日、寝床内の温度と湿度を同時にコントロールする「ちょうど良い 温度×湿度 W調整 掛け布団」を発表した。8月31日から順次、ニトリの一部店舗およびニトリネットで販売を開始している。

ちょうど良い 温度×湿度 W調整 掛け布団

温度も湿度もコントロールする独自の特殊三層構造

「ちょうど良い 温度×湿度 W調整 掛け布団」(14,990円～)は、温度と湿度を同時にコントロールする独自の特殊三層構造を採用している。寒い時は湿気を活用して発熱し、暖かさをサポート。暑い時は余分な熱や湿気を吸収・放出することで、ムレにくく快適な寝床環境へ導くという。特殊三層構造には、3つの機能を搭載している。

特殊三層構造

「超吸湿発熱わた」は、湿気を吸収して発熱し、寒い日の暖かさをサポートする。

「超吸放湿わた」は湿気を拡散。さらに、温度調整シートと温度調整わたが余分な熱を吸収することで、暖かい季節でもムレにくい環境を実現した。

「温度調整シート」は、従来主流だった約28℃～32℃ではなく、体温により近い約32℃～36℃の融点設計を採用。保温性を損なわずに温度上昇を抑制し、「ちょうど良い」寝床環境が続くよう設計されている。

季節や好みに合わせて使えるリバーシブル仕様

掛け布団はリバーシブル仕様で、片面にやさしい肌ざわりの「超保温面」、もう片面にさらっとした「超爽快面」を採用している。

その日の気温や好みに合わせて使い分けられるため、一年を通して使用できる。また、「超保温面」と「超爽快面」をひと目で判別できるタグが付いており、季節や室温に応じた使い分けもスムーズに行えるという。

リバーシブル仕様

カラーはホワイトで、シングル、セミダブル、ダブル、クイーンの4サイズを展開。価格はシングルが14,990円、セミダブルが19,990円、ダブルが24,990円、クイーンが29,990円。