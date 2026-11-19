就活の面接は、多くの学生にとってもっとも緊張し、戸惑いを抱きやすい場面です。

文部科学省・厚生労働省・総務省が共同で行う「新規学卒就職者の離職状況」では、新卒就職者の3年以内離職率は31.5％にのぼり、入社後のミスマッチが依然として大きな課題であることが示されています。その背景には、面接の場で学生が自分の魅力を十分に伝えられない難しさや、企業側が求める人物像とのすれ違いなど、コミュニケーションの非対称性があります。

面接は「正解を言う場」ではなく、「互いを理解し合う場」へと変わりつつありますが――。その転換期にいる学生たちは、なお多くの“見えない壁”に向き合っています。

本シリーズではマイナビが調査・発表した「大学生 活動実態調査」より就活生のエピソードを抜粋。マイナビニュースでも人気の漫画連載「本当にあった退職・離職話」を描いている青木ぼんろさんにイラスト化してもらいました。

さて、今回のエピソードは……

▶第一話から読む

視線

しかもカメムシ

＼爆笑! 就活エピソード／

✅「社員のウソ」を見破った瞬間

✅早すぎ……人事部からのメール

✅履歴書を生成AIで作成した結果

いきなり画面をPCカメラを叩いたとしても、すべては虫のせい……決して面接官様に敵意はございません!

就活中は、誰もが一度は「やってしまった……」という経験をするものです。しかし、その失敗が人生を左右するとは限りません。大切なのは、失敗から学び、次に活かすこと。本シリーズが、就活に悩む皆さんの気持ちを少しでも軽くするきっかけになれば幸いです。

調査対象 :2024年3月卒業見込みの全国の大学生、大学院生

調査期間 :2023年9月24日～9月30日

調査方法 :マイナビ2024の会員に対するWEBアンケート

有効回答 :1,837 名