休日の朝、自動車愛好家が集いコーヒーを片手に語らう恒例のイベント「TOKYO COFFEE AND CARS」が12月に開催される。ヴィンテージカーから現代のスポーツカーまで、さまざまな車とオーナーが集い、車談義や交流を楽しんでいただきたいという想いから、今回のテーマは極めてシンプル。「愛着のある一台」だ。

【画像】素敵な車と、美味しいコーヒー、そして新しい出会いを楽しむ「COFFEE AND CARS」

また今回は初めての試みとして、年式を分けて午前中と午後の二部制で開催することも決定。題して【ASAKATSU｜アサカツ】（午前の部）と、【HIRUKATSU｜ヒルカツ】（午後の部）だ。参加条件は「ASAKATSU｜アサカツ」は1990年以前、「HIRUKATSU｜ヒルカツ」は1991年以降の車両に限られるためご注意を。

希少性や価格ではなく、オーナーの想いが詰まった個性豊かな車たちとの出会いを楽しんでいただきたい。

TOKYO COFFEE AND CARS supported by Octane

日時：2026年12月13日（日）

【ASAKATSU｜アサカツ】8:00〜11:00 対象：1990年以前に製造された車両

【HIRUKATSU｜ヒルカツ】12:30〜15:30 対象：1991年以降に製造された車両

テーマ：愛着のある一台

場所：東京プリンスホテル（〒105-8560 東京都港区芝公園3-3-1）第2駐車場

参加費： 無料（事前申込制・定員あり）

お申込みフォーム：参加をご希望の方は下記フォームよりお申込みください

https://forms.gle/vtNHYzZoKMUKmNSZ9

【エントリー締め切り】2026年11月30日(月) 23:59

注意事項

・雨天実施、荒天の場合は中止または延期する場合がございます

・会場ではコーヒーワゴンによるドリンクや軽食の販売も予定しています

・参加台数には限りがございますので、ご希望の方はお早めにお申し込みください。エントリー状況によっては受付を早期に締め切る場合がございます

・事前エントリーが収容台数を上回った場合や、同モデルが多数エントリーされた場合は、主催者により抽選・選考をおこないます

・違法改造車はご参加いただけません

・当選の方へのご連絡はEメールにて12月4日(金)以降を予定しております

お問合せ：info@ccccll.co.jp（オクタン日本版編集部）または paul@bespoke-automotive.co.jp (Paul Goldsmith)