セブン - イレブンは11月17日から、中国エリアの店舗で「食育×地域 応援フェア」を開催する。広島市立川内小学校の児童と共同開発した「広島菜とちりめんの天タレおむすび」をはじめ、鳥取県、島根県、広島県、山口県にゆかりのある食材や郷土料理を取り入れた全7品を販売する。

小学生と共同開発した広島菜使用のおむすびなど4品

今回のフェアでは、地域の小学校で実施する食育プロジェクトから生まれた商品を展開する。広島市立川内小学校の児童と、江戸時代から続く伝統野菜「広島菜」などの地域食材を生かした4品を企画・開発。子どもたちが「誰に食べてほしいか」を考えながら、地元食材の魅力を探求して生まれた商品だという。

「広島菜とちりめんの天タレおむすび」(170.64円)は、広島菜の漬物やちりめんの佃煮、天かすを混ぜ込んだおむすび。牡蠣醤油とだしで炊き上げたご飯を使用している。

広島菜とちりめんの天タレおむすび 170.64円

「ひろしまっこ汁 具だくさん味噌汁」(300.24円)は、広島市の学校給食のレシピを取り入れた味噌汁。つくねや根菜など9種類の具材を使用し、野菜とだしのうま味を生かしたまろやかな味わいに仕上げた。

ひろしまっこ汁 具だくさん味噌汁 300.24円

「さつまいもと蓮根のはちみつレモン和え」(321.84円)は、さつまいもの甘みと蓮根のシャキシャキとした食感が楽しめる一品。瀬戸内レモンの酸味とはちみつの甘みを合わせている。

さつまいもと蓮根のはちみつレモン和え 321.84円

「ごまポン酢豚しゃぶ 広島県産お米ポーク使用」(321.84円)には、広島県産のお米ポークを使用。やわらかな豚しゃぶに、ごまのコクとポン酢の酸味を組み合わせた。

ごまポン酢豚しゃぶ 広島県産お米ポーク使用 321.84円

鳥取・山口・島根の食材や郷土料理を取り入れた3品

このほか、地域の食材や郷土料理を取り入れた商品も登場する。

「山形県産つや姫おむすび 大山どりの炭火焼き」(270円)は、山形県産つや姫を使用したおむすびに、鳥取県産の大山どりを合わせた。炭火で焼き上げた鶏肉に、わさびと塩を組み合わせている。

山形県産つや姫おむすび 大山どりの炭火焼き 270円

「長州どりのたれかつ丼 むね肉使用 温玉入り」(753.84円)は、山口県産の長州どりのむね肉を使ったカツ丼。甘辛い醤油だれを絡めたカツに、温泉玉子を添えた。

長州どりのたれかつ丼 むね肉使用 温玉入り 753.84円

「出雲ぜんざい学会監修 出雲ぜんざい」(356.40円)は、出雲の郷土料理を取り入れた和スイーツ。小豆の粒感を残した甘さ控えめのあんに、紅白の丸餅を合わせている。

出雲ぜんざい学会監修 出雲ぜんざい 356.40円

販売期間は11月17日から11月30日まで。鳥取県、島根県、広島県、山口県のセブン - イレブン店舗で取り扱う。