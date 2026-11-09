セブン - イレブンは11月10日から順次、新潟県・北陸エリア、長野県・山梨県で『食育×地域 応援フェア』を開催する。地域の小学生と共同開発した商品をはじめ、各地の食材や食文化を生かした全14品が登場。

新潟県・北陸エリアでは全8品が登場

新潟県・北陸エリアでは、11月10日から11月23日まで全8品を販売する。

新潟県の伝統野菜を使った焼おにぎりや、福井県産の玄蕎麦を使用したそばなど、地元の食材やメニューを取り入れた商品を展開する。

新潟県の食育プロジェクト共同開発商品として登場するのは、長岡市立前川小学校の児童と開発した「炭火で焼いた焼おにぎり かぐら南蛮味噌」(192.24円)。新潟県の伝統野菜「かぐら南蛮」を種や綿ごと味噌に練り込み、すっきりとした辛味と深いコクを引き出した。炭火で香ばしく焼き上げたお米の香りと、ピリッとした味噌の旨味が広がるという。販売エリアは新潟県となる。

炭火で焼いた焼おにぎり かぐら南蛮味噌 192.24円

北陸エリアの食育プロジェクト共同開発商品は4品。福井県の小学生のアイデアを取り入れた「舞茸かき揚げと海老天そば 福井県産玄蕎麦使用」(645.84円)は、福井県産の在来種の玄蕎麦を石臼挽きで使用。北陸で定番の海老天に、舞茸・玉ねぎ・小松菜のかき揚げをのせた一杯に仕上げた。販売エリアは新潟県、富山県、石川県、福井県となる。

舞茸かき揚げと海老天そば 福井県産玄蕎麦使用 645.84円

「福井名物 ソースかつおむすび」(257.04円)は、福井で親しまれているソースかつをおむすびにした商品。存在感のあるカツと、コクのある甘辛い特製ソースがごはんによく合うという。販売エリアは富山県、石川県、福井県となる。

福井名物 ソースかつおむすび 257.04円

福井のご当地洋食「ボルガライス」を再現した「越前市名物 愛がけボルガライス(日本ボルガラー協会公認)」(753.84円)はオムライスにとんかつをのせ、コクのあるデミグラスソースと、野菜の旨味が詰まったトマトソースの2種類を合わせた商品。販売エリアは富山県、石川県、福井県となる。

越前市名物 愛がけボルガライス(日本ボルガラー協会公認) 753.84円

「ふわとろ りんごカスタード(羽二重餅使用)」(183.60円)は、北陸地区で親しまれている羽二重餅の食感を再現したスイーツ。ふわっとした生地に、なめらかなカスタードクリームと爽やかなりんごの果肉を組み合わせている。販売エリアは新潟県、富山県、石川県、福井県となる。

ふわとろ りんごカスタード(羽二重餅使用) 183.60円

地域の食材や食文化を生かした商品として、新潟県・北陸エリアではさらに3品が登場する。

「生パスタ カルボナーラ」(594円)は、胎内市の小学生のアイデアを取り入れて開発。新潟県産米粉を配合した平打ちの生パスタは、もちっとした弾力のある食感が特長だ。卵黄とチーズのコクを加えた濃厚でまろやかなカルボナーラソースにブラックペッパーを合わせ、最後まで飽きずに味わえる一品に仕上げた。販売エリアは新潟県、富山県、石川県、福井県となる。

生パスタ カルボナーラ 594円

「ふんわりドーナツ カラフルチョコ」(213.84円)は、生地に新潟県産米粉を使用。ふんわりとしたドーナツにチョココーティングを施し、カラフルなカラースプレーをたっぷりトッピングした。販売エリアは新潟県となる。

ふんわりドーナツ カラフルチョコ 213.84円

「ふんわりドーナツ ざくざくシュガー」(213.84円)も新潟県産米粉を使用したドーナツ。ふんわり食感の生地にシュガーグレーズと大粒のザクザクシュガーをトッピングし、米粉ならではの軽やかな口当たりと、ふんわり・ザクザクの2つの食感を楽しめるという。販売エリアは新潟県となる。

ふんわりドーナツ ざくざくシュガー 213.84円

長野県・山梨県では全6品を販売

長野県・山梨県では、11月10日から11月23日まで全6品を販売する。北杜市立白州小学校の子どもたちのアイデアから生まれたもち麦おむすび2品をはじめ、信州産のきのこやブルーベリー、地域の牛乳などを使った商品がそろう。

食育プロジェクト共同開発商品として登場するのは、「噛んでぷっちもち! もち麦鮭と舞茸おむすび」(159.84円)と「噛んでぷっちもち! もち麦キーマカレーおむすび」(159.84円)の2品。

どちらも北杜市立白州小学校の子どもたちから生まれた「朝ごはんに食べたい」というアイデアをもとに開発した。販売エリアは長野県・山梨県となる。

噛んでぷっちもち! もち麦鮭と舞茸おむすび 159.84円

噛んでぷっちもち! もち麦キーマカレーおむすび 159.84円

地域の食材や食文化を生かした商品は4品。「きのこ山菜そば 信州産きのこ使用」(626.40円)は、風味豊かな信州産きのこをたっぷりとのせた温かいそば。きのこの旨味と山菜の食感を楽しめるという。販売エリアは野県・山梨県となる。

きのこ山菜そば 信州産きのこ使用 626.40円

甘みのある信州奈川産キャベツを使用した「7種具材の野菜ポトフ 信州産キャベツ使用」(462.24円)は、具だくさんのポトフ。一日に必要な野菜の2分の1を摂れる商品となっている。販売エリアは長野県・山梨県となる。

7種具材の野菜ポトフ 信州産キャベツ使用 462.24円

「とろけるミルクプリン」(302.40円)は、長野県・山梨県で販売する。長野県では野辺山高原牛乳、山梨県では富士山ミルクを使用。地域の新鮮なミルクのコクと、とろけるようになめらかな食感が魅力だ。

なお、エリアによって商品名が異なり、長野県では「野辺山高原牛乳使用とろけるミルクプリン」、山梨県では「富士山ミルク使用とろけるミルクプリン」として販売する。

とろけるミルクプリン 302.40円

「信州産ブルーベリージャム&ホイップちぎりパン」(224.64円)は、信州大鹿村産ブルーベリーを使った甘酸っぱいジャムをサンド。ふんわりとしたパン生地にもブルーベリーを練り込んでいる。販売エリアは長野県・山梨県となる。

今回のフェアでは、地域の小学生のアイデアを商品化したものや、各地で親しまれている食材・メニューを生かした商品を展開。地域ならではの味わいを、身近なセブン - イレブンの店舗で楽しめる機会となりそうだ。