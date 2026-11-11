セブン - イレブンは11月18日から、岡山県や四国エリアなどの店舗で、地域の味わいを再現した温かい「ご当地麺」全5品を順次発売する。今回登場するのは、香川県の「讃岐ラーメン」や徳島県の「豚骨醤油ラーメン」、愛媛県産真鯛の出汁を使った塩ラーメンなど。岡山県や四国エリアで親しまれている味わいを再現した、地域限定の商品を取り揃える。

セブン - イレブン「ご当地麺」

いりこ出汁の讃岐ラーメンと徳島の豚骨醤油ラーメン

「讃岐ラーメン いりこ出汁の背脂醤油スープ」(604.80円)は、香川県の讃岐うどん文化を取り入れた、のど越しの良い麺といりこ出汁のスープが特徴。専用に開発した平打ちちぢれ麺に、いりこ出汁や複数の魚介節、鶏の旨味をブレンドした透き通ったスープを合わせた。電子レンジで温めると溶け出す背脂が、コクを加える一品となっている。販売エリアは四国、岡山県。

讃岐ラーメン いりこ出汁の背脂醤油スープ 604.80円

「徳島の味 豚骨醤油ラーメン」(669.60円)は、徳島県で親しまれている豚骨醤油ラーメンの味わいを再現。醤油の旨味を強め、脂のコクとまろやかさを引き立てた濃厚なスープに、甘辛く煮込んだ豚バラ肉を合わせ、満足感のある仕上がりにしたという。販売エリアは四国、岡山県、広島県、鳥取県、島根県。

徳島の味 豚骨醤油ラーメン 669.60円

真鯛出汁や宗田節を使ったラーメンも

「鯛出汁の旨味塩ラーメン 愛媛県産真鯛出汁使用」(604.80円)は、愛媛県産の真鯛出汁を使用した塩ラーメン。真鯛由来の上品であっさりとした味わいに、魚介や野菜などの複合的な旨味を加えたスープが特徴で、麺との一体感も楽しめる。販売エリアは四国、岡山県。

鯛出汁の旨味塩ラーメン 愛媛県産真鯛出汁使用 604.80円

「宗田節ラーメン」(604.80円)には、一般的なかつお節よりも香り・旨味・コクが強いとされる宗田節を使用。宗田節に豚白湯と醤油を合わせた、旨味と深みのあるスープに、粉砕した宗田節の魚粉をトッピングした。豊かな香りと本格的な味わいを楽しめるという。販売エリアは四国、岡山県。

宗田節ラーメン 604.80円

出汁の旨味と醤油のコクが広がるぶっかけうどん

「ぶっかけうどん」(486円)は、少量の濃いめのつゆで食べるスタイルが特徴。かつお節・煮干し・さば節などから抽出した出汁の旨味と、醤油のコクを活かした甘みのあるつゆが麺に絡む。販売エリアは四国、岡山県、広島県、島根県、鳥取県。

ぶっかけうどん 486円

発売日は商品によって異なり、「讃岐ラーメン いりこ出汁の背脂醤油スープ」と「徳島の味 豚骨醤油ラーメン」は11月18日から、「鯛出汁の旨味塩ラーメン 愛媛県産真鯛出汁使用」と「宗田節ラーメン」は11月25日から、「ぶっかけうどん」は12月2日から順次発売する。なお、店舗によって価格や取り扱いが異なる場合がある。