2026/27 Jリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップ プライムラウンド・準々決勝のファーストレグが11日に行われ、ヴィッセル神戸とFC町田ゼルビアが対戦した。

今大会のルヴァンカップでプライムラウンドから登場の神戸は、1stラウンド4回戦でPK戦の末に京都サンガF.C.を下した町田と対戦。前半は町田が主導権を握りつつも、神戸は31分にジェアン・パトリッキのクロスに郷家友太がフリーでヘディングシュートを放つなど、ショートカウンターから先制のチャンスをうかがう。

町田は前半に5本のシュートを放ち、CKからキム・ミンテのヘディングシュートが一番ゴールに近づいたが、スコアは動かず、0－0でハーフタイムを迎える。

神戸は49分、右からのクロスにパトリッキが合わせると、そのこぼれ球を小松蓮が詰めるが、町田GK谷晃生が連続ストップ。一方の町田も下田北斗も強烈なミドルシュートを放つが、これはGKの正面へ。

64分には町田にビッグチャンス。右サイド奥深くを取り、柔らかいクロスが上がり、フリーでミッチェル・デュークがヘディングシュートを打つが、神戸GK前川黛也が横っ飛びでスーパーセーブ。その後、両チームともに交代カードを切り、先制点を目指す。

迎えた85分、ついに試合の均衡が破れ、町田が先制。カウンターから西村拓真のシュートがこぼれると、最後はデュークが押し込み、ネットを揺らす。その後、町田は神戸に反撃の機会を与えず、1－0で先勝した。

2ndレグは15日に行われ、次戦は町田のホームで行われる。

【スコア】

ヴィッセル神戸 0－1 FC町田ゼルビア

【得点者】

0－1 85分 ミッチェル・デューク（町田）

【動画】町田、デュークの先制弾！



