東日本旅客鉄道は10月23日、「モバイルSuica × ヘラルボニー」キャンペーンを開始した。

日々のSuica利用が作家の未来につながる

日々のSuica利用が作家の未来につながる期間限定キャンペーンを先着5,000名限定で実施している。エントリーした利用者には、ヘラルボニー契約作家のアートで彩るオリジナルデザインの「モバイルSuica限定カードフェイス」を配信する。

カードフェイスが配信された利用者のSuica利用金額に応じて、対象となる利用金額の0.5%相当をJR東日本からヘラルボニーへ共創金として拠出。その共創金を原資として、ヘラルボニーから作家へロイヤリティが支払われる。

鉄道利用はJR東日本の路線のみ対象。店舗や自動販売機等での電子マネーによる支払いはすべて対象となる。なお、利用者のSuica利用金額からロイヤリティが差し引かれるものではない。

エントリー期間は2026年10月23日～10月31日、キャンペーン対象期間は2026年12月1日～2027年2月28日。エントリーはキャンペーンサイトから受け付ける。なお、エントリーにはJRE IDと連携したモバイルSuica会員である必要がある。

東日本エリアで活動する作家のアート3作品を採用

ヘラルボニーは、「異彩を、放て。」をミッションに、障害のイメージ変容と福祉を起点とした新たな文化の創出を目指すクリエイティブカンパニー。障害のある作家が描く2,000点以上のアート作品をIPライセンスとして管理し、正当なロイヤリティを支払うことで持続可能なビジネスモデルを構築している。

今回の限定カードフェイスには、鉄道や旅、人々の感情をテーマにした作品の中から、東日本エリアを拠点に活動するヘラルボニー契約作家による3作品を採用した。

工藤みどり氏(るんびにい美術館・岩手県)の「無題(青)」は、思いのままに打つ点描や短い線の集積によって表現された作品。彼女の制作には、瞑想から生み出されるような果てしなさがある。ある時はふわふわと、夢見るように周囲の誰かに笑顔で話しかけ、またある時は、一人自分の内側の世界に深く意識を沈めている。そのまなざしは、彼女の心だけに映る何かを追いかけてたゆたう。不思議な空気が彼女と彼女の制作には漂っている。

鈴木広大氏(のぞみの家・東京都)の「旅行」は、両手に絵の具を付け、キャンバスに向かって指を大きく広げ、叩くように描いた作品。音楽が大好きでリズム良く音楽が聞こえてくると、全身でのりながら描いている様子はまるでドラマーの様。出来上がった絵からは沢山の音が聞こえてきそうだ。

marina氏(個人/東京都)の「colorful brush2-mm2025」は、HERALBONY CLUB会員限定で選択できる作品。同氏はお寿司やゲーム、料理、そして絵を描くことを楽しみ、12歳から創作活動を続けている。なかでも情熱を注いでいるのが、ノートにびっしりと描き連ねる独自の「文字のようなもの」。それは古代の碑文や宇宙の暗号、未来の言語を連想させるタイポグラフィであり、流れるように走り書かれた筆跡は見る者ごとに異なる解釈を促す。意味を求める人々の想像力の数だけ、新しい物語が紡がれていく。