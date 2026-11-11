8日に第2シーズンが最終話を迎えたTBS系ドラマ『VIVANT』の映画版(12月4日公開)が、すでに都内のTOHOシネマズ主要劇場で上映チケットの売り切れが相次いでいる。

渋谷、日本橋、池袋、日比谷は公開3日間すべて売り切れ

映画『VIVANT』は、第2シーズンから続く完全新作。最終話の放送直後に映画化が発表され、わずか26日後の12月4日に公開されるという異例の展開で話題を集めた。

全国の上映劇場(※一部を除く)では、公開初日となる12月4日から6日までの3日間の上映チケットを、11月9日0時から先行販売しているが、TOHOシネマズの都内主要劇場の各公式ページの予約状況を見ると、11月11日0時現在、渋谷、日本橋、池袋、日比谷では、3日間すべての上映回が売り切れとなっている。

新宿、上野でも残りわずか

TOHOシネマズ新宿では、12月5日25時10分、6日21時50分の上映回が残りわずか。TOHOシネマズ上野でも、4日15時15分、21時45分の上映回が残りわずかとなっており、都内の主要劇場でチケット争奪戦が繰り広げられている。

映画の公開までまだ3週間以上ある中で、公開初週末のチケットがこれほど早く売り切れる状況は、作品への期待の高さをうかがわせる。

なお、TOHOシネマズでは「上映時間や上映スクリーンは販売状況により今後追加される場合がございます」と案内している。