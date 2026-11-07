5人組ハードロックバンド・BAND-MAIDの新曲「BONDS」が、2027年1月より全国のパチンコホールへ導入予定の新機種『e義風堂々!! ～兼続と慶次～4』に搭載されることが決定した。

BAND-MAIDは、メイド服のビジュアルと相反する重厚かつテクニカルなハードロックサウンドで国内外から熱狂的な支持を集めるガールズロックバンド。YouTubeの総再生回数は3億回を超え、米グラミー賞を主催するレコーディング・アカデミーの公式サイトにて「知っておくべき日本のアーティスト9人」に選出されるなど、国際的にも高い評価と注目を獲得し続けている。

直近では10月28日にニューシングル「SPIN」をリリースし、公式YouTubeチャンネルにて同曲のミュージックビデオを公開したばかり。表題曲「SPIN」はアニメ『BEYBLADE X』の新章『BEYBLADE X ベイキングダム編』のエンディングテーマに起用されており、疾走感あるバンドアンサンブルで反響を呼んでいる。

今回、新たに発表された新曲「BONDS」は、人気シリーズの最新パチンコ機『e義風堂々!! ～兼続と慶次～4』とのタイアップ楽曲となる。戦国時代を舞台に描かれる壮大な世界観と、BAND-MAIDが繰り広げるハードなロックサウンドの融合に期待が高まる。

現在、世界各地を巡る大規模ツアー『BAND-MAID WORLD TOUR 2026』を展開中のBAND-MAID。香港、台湾、ヨーロッパ、北米7都市など世界各国のフェスや単独公演を駆け抜けてきた本ツアーも、いよいよ終盤戦へと突入する。11月1日の愛知公演、11月3日の大阪公演を経て、11月13日・11月14日にはツアーファイナルとなる日本武道館での2days公演『BAND-MAID WORLD TOUR 2026 FINAL』を迎える。

なお、BAND-MAIDは2027年にお給仕(ライブ)活動を小休止することをアナウンスしており、ツアーファイナルの日本武道館公演は、走り続けてきたBAND-MAIDの現在地を示す重要な節目となる。世界規模で進化を遂げてきた彼女たちのステージパフォーマンスと、ベールに包まれた新曲「BONDS」の展開に注目が集まる。

(C) 原哲夫・堀江信彦・義風堂々／コアミックス 2008， (C) 義風堂々 2013版権許諾証 P06-73D