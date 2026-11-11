NTT東日本は、2027年に横浜市で開催される国際園芸博覧会「GREEN×EXPO 2027」に向け、学校や地域、企業などと連携して花壇をつくる“「共創の花壇『well』」”プロジェクトを始動した。

その一環として、横浜市立南高等学校附属中学校で、学校給食の食品残さや通信設備の廃材を活用する環境教育プログラムを実施。10月8日と15日の2日間にわたり、資源循環に関する授業や花壇デザインの発表、キャリア講義などが行われた。

GREEN×EXPO 2027に向け、地域とつくる「共創の花壇」

GREEN×EXPO 2027に出展するNTT東日本は、2025年4月に国際園芸博覧会推進室を設置し、パビリオン「NTT EAST館」の準備を進めている。現在は建物が立ち上がり、内装や外装の工事が進められている。コンセプトの「well」には、心身や社会的な豊かさを意味する「well-being」、来場者を迎える「welcome」、未来の種を「植える」という3つの意味が込められている。

10月8日に横浜市立南高等学校附属中学校で行われた授業には、同校の中学1・2年生約320人が参加。NTT東日本 国際園芸博覧会推進室 部長の宮沢繁氏が登壇し、GREEN×EXPO 2027への出展概要やパビリオンのコンセプトについて説明した。

NTT東日本 国際園芸博覧会推進室 部長 宮沢繁氏

宮沢氏は、地域の人々とともに循環型社会をつくり上げていくことをNTT東日本の使命と位置付けていると説明。地域循環型社会とウェルビーイングを軸に、デジタル技術などを活用しながら、五感で楽しめるパビリオンを目指すという。

このNTT EAST館で展開する取り組みの一つが「共創の花壇『well』」だ。約6カ月間の会期を通じて、学校や地域住民、NTT東日本の社員などが交代で育てた花をリレー形式でつなぎ、花壇をつくり上げる予定だ。

宮沢氏は、花壇づくりについて「皆さんと一緒に作り、育て、それをEXPOの会場の中で咲かせることは、私たちにとっても価値がある」と語り、生徒たちとともに花を育てることへの期待を示した。

学校給食の食品残さを堆肥に、通信設備の廃材を植木鉢に

今回、横浜市立南高等学校附属中学校で実施された環境教育プログラムは、NTT東日本が横浜市、同校、給食提供事業者の東華軒、ジェルフラワー、ビオストックなどと連携して取り組むもの。「横浜給食オリジナル循環モデル」をテーマに、学校給食から生じる食品残さなどを堆肥化し、花の栽培に活用する。

さらに、花を育てる鉢には、NTT東日本の通信設備から生じる廃材を活用する。再利用するのは、光ファイバーの接続部分を保護する「光クロージャ」と呼ばれる設備だ。電柱などに設置される光クロージャは、風雨などによって経年劣化するため、通常は交換後に廃棄される。今回、NTT東日本は社内の技術担当者と再利用を検討し、鉢を製作した。

また、GREEN×EXPO 2027の会場では、花壇の維持管理にも資源循環の仕組みを取り入れる。NTT東日本は、社員食堂や東京都調布市にある施設「NTT e-City Labo」から出る調理残さなどを、超小型バイオガスプラントで再利用し、液体肥料を製造している。この液肥を、博覧会の会場で花を維持するために活用する計画だ。

NTT東日本 神奈川事業部 ビジネスイノベーション部 まちづくり推進部門の米木津孝輝氏は、今回の取り組みについて、NTT東日本グループがこれまで推進してきた食品残さの堆肥化やバイオガス化などの資源循環を発展させたものだと説明した。

資源循環の仕組みについて説明する、NTT東日本 神奈川事業部 ビジネスイノベーション部 まちづくり推進部門 米木津孝輝氏

米木津氏は「今までNTT東日本グループがやってきた循環の中で生まれた資源を活用して、その循環のリングをさらに広げたモデルになっています」と述べ、学校や自治体、国際イベントなどが新たに加わることで、産学官の連携による新しい価値の創出につなげたい考えを示した。

中学生約320人がウェルビーイングと環境問題を学ぶ

続いて、横浜市からの要請を受けて参画したウェルビーイングの専門家である渡邊淳司氏が登壇し、一人ひとりの価値観や豊かさについて講義した。

横浜市からの要請を受けて参画したウェルビーイングの専門家である渡邊淳司氏

授業では、生徒たちが自分の大切にしていることを考え、周囲の人と共有するワークを実施。人によって価値観が異なることや、他者とのつながりについて考えた。

心臓の鼓動を手のひらで感じる体験を紹介する渡邊氏。触感を通じて、自分や他者とのつながりについて考える機会となった。

その後、ビオストック 事業開発部の川原宏之氏が登壇。サステナビリティや地球温暖化、カーボンニュートラルをテーマに、環境・社会・経済のバランスを保つことの重要性に加え、気候変動の影響や温室効果ガスの排出について説明した。給食を残さず食べることなど、身近な行動から環境問題に取り組むことの重要性を伝えた。

サステナビリティや地球温暖化などの環境問題について説明する、ビオストック 事業開発部 川原宏之氏

授業後の取材では、生徒たちから、給食を残さないようにするなど、身近なことから環境問題に取り組んでいきたいという声が聞かれた。

中学生が花壇をデザイン、「広がっていく幸せ」や「多様性」を表現

10月15日には、中学2年生約160人が参加し、各クラスで考えた花壇のデザインを発表した。

生徒たちは、ウェルビーイングや多様性、調和などをテーマに、花の種類や色、配置、高さなどを検討。「人生」をテーマに花の色や高さで人の成長や多様性を表現したデザインや、「広がっていく幸せ」をテーマに色や背丈の異なる花で一人ひとりの幸せを表現したデザイン、「小さな世界での調和」をテーマに一つの鉢を小さな地球に見立てたデザインなどが発表された。

このほか、花の色をグラデーション状に配置して自然や季節の移り変わりを表現したものや、NTT東日本のロゴを参考に青を基調とし、「澄み切った青い空を飛び立っていく」様子を表現したデザインも発表された。

花壇デザイン発表の様子

デザイン発表の後は、使用済みの光クロージャを再利用して製作された鉢が生徒たちに贈られた。

通信設備の廃材を再利用した鉢を生徒たちに贈呈

授業後の取材では、生徒たちがデザインを決めるまでの過程を振り返った。各クラスでは班ごとに案を出し合い、クラス全体で意見を交わしながら最終案を決定したという。生徒からは「クラスの全員で考えられた、良い花壇のデザイン案になったんじゃないかなと思います」との声が聞かれた。

また、GREEN×EXPO 2027に向けた花壇づくりについて、「一生に一度の経験なので、大切にしていきたい」「貴重な体験だなと思うので、全力でやっていけたら」といった意気込みも語られた。来場者が未来について考えるきっかけになることを願い、「見てくれる人が元気をもらえるような花にしていきたい」と話す生徒もいた。

学校側も、今回の取り組みを通じた生徒たちの成長に期待を寄せる。横浜市立南高等学校附属中学校の校長代理、海部祐喜子氏は、今回の取り組みについて、企業の担当者らとの交流を通じて、生徒たちが人とのつながりの大切さを実感する機会になったと説明。生徒たちに「のびのびと失敗しながら、挑戦しながら育っていってほしい」と語った。

横浜市 脱炭素・GREEN×EXPO推進局 GREEN×EXPO推進部 GREEN×EXPO推進課 担当課長の安藤成晃氏は、GREEN×EXPO 2027について、単に会場を訪れるだけでなく、開催前から「一緒に参加する、一緒に作る」形で多くの子どもたちに関わってほしいとの考えを示した。

NTT東日本の社員がキャリア講義、自分らしい将来を考える

また、NTT東日本 執行役員 神奈川事業部長の相原朋子氏が登壇し、「自分らしいキャリアをつくろう」をテーマにした講義も行われた。

相原氏は、人口減少やAIをはじめとする技術の進化など、社会環境の変化を紹介。キャリアを考えるためのステップとして、「世の中を知る」「多様な価値観に触れる」「自分を知る」「将来について考える」の4つを挙げ、視野を広げることの重要性を説明した。

NTT東日本 執行役員 神奈川事業部長 相原朋子氏

相原氏は、キャリアは就職や転職だけでなく、仕事をしながら学び続けることなども含まれると説明。仕事がゴールではなく、人生のテーマがゴールだと語り、「得意なこと」「ワクワクすること」「社会の役に立つこと」を積み重ねながら、自分自身の人生のテーマを見つけていくよう呼びかけた。

生徒たちは今後、自ら考案したデザインをもとに花の栽培に取り組む。育てた花は、2027年4月と7月にGREEN×EXPO 2027の会場を彩る予定だ。