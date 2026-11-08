お風呂上がりは、さっぱりした気分でひと息つきたくなる時間。タワマンでは「高層階だから」と油断する瞬間もあるかもしれません。

今回は、人気漫画「#タワマン暮らし」から、タワマン住みの主人公のお風呂上がりのエピソードをご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

タワマン暮らしクイズ「お風呂上がり、男性に何が起きた?」

タワマンに住む主人公。お風呂上がりに「高層階だから」と全裸で景色を眺め、ご満悦の様子。

さて、このあと彼に何が起きたのでしょうか?

① 景色に見とれて湯冷めした

② 窓の清掃員と目が合った

③ 窓に映ったぽっこりお腹が気になった

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✅お風呂上がり、タワマンからの景色を楽しんでいたら……続きはこちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

高層階でも、油断は禁物!?

「高層階だから全裸でも大丈夫」と思っていた男性ですが、この日は窓の清掃日。油断は大敵です。窓越しに向き合った2人の表情は、ぜひ本編でご覧ください。

▶なお、今回の答えは② 窓の清掃員と目が合った でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!