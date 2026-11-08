お風呂上がりは、さっぱりした気分でひと息つきたくなる時間。タワマンでは「高層階だから」と油断する瞬間もあるかもしれません。
今回は、人気漫画「#タワマン暮らし」から、タワマン住みの主人公のお風呂上がりのエピソードをご紹介します。
ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。
タワマン暮らしクイズ「お風呂上がり、男性に何が起きた?」
タワマンに住む主人公。お風呂上がりに「高層階だから」と全裸で景色を眺め、ご満悦の様子。
さて、このあと彼に何が起きたのでしょうか?
① 景色に見とれて湯冷めした
② 窓の清掃員と目が合った
③ 窓に映ったぽっこりお腹が気になった
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✅お風呂上がり、タワマンからの景色を楽しんでいたら……続きはこちら!
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※答えはこの記事の最後にあります。
高層階でも、油断は禁物!?
「高層階だから全裸でも大丈夫」と思っていた男性ですが、この日は窓の清掃日。油断は大敵です。窓越しに向き合った2人の表情は、ぜひ本編でご覧ください。
▶なお、今回の答えは② 窓の清掃員と目が合った でした!
「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!