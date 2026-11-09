千葉県酒々井町の酒蔵・飯沼本家は12月5日、近隣の酒蔵を合わせた3蔵合同の新酒お披露目イベント「酒々井新酒祭2026」を開催する。「甲子」や「仁勇」、八街の「SAWA WINES」の酒を味わえる角打ちエリアを設け、JRE MALLチケットで割引付きの前売り引換券を販売している。

3蔵の酒をチケットで味わう角打ちエリア

テーマは「収穫を祝い、祈り、味わう。」。飯沼本家の日本酒「甲子(きのえね)」、神崎町の鍋店の「仁勇」、八街のワイナリー「SAWA WINES」が集まる。

角打ちエリアでは、酒の種類に応じた枚数のチケットと交換して飲める。

第一角打ちブース:「はなやか」「やわらか」「うまから」「辛口」「生ゆず」「本醸造新酒」がチケット1枚(200円分)

第二角打ちブース:「しずく・大吟醸・純米大吟醸」の飲み比べセットがチケット7枚(1,400円分)

第三角打ちブース:鍋店とSAWA WINESの酒がチケット2枚(400円分)

チケットは200円券10枚綴りで、当日は会場で2,000円で販売する。JRE MALLチケット限定の「前売り引換券」は1,700円で、お猪口プレゼント券が付く。当日、会場入口で紙チケットとお猪口に引き換える。振舞酒(無料)の提供はない。

新酒祭限定の純米大吟醸を1,000本販売、フードエリアやステージも

甲子エリアでは、今年の新酒祭限定酒として純米大吟醸を1,000本限定、1本2,500円で販売する。甲子の酒の販売や飯沼本家特製の甘酒の振る舞い、「きのえねomoya」の特製惣菜もそろえ、「2026 Miss SAKE 千葉グランプリ」も参加する。

フードエリアには地元の人気店が出店し、今年は地場産品の「奥千葉プロジェクト」やジェラートの「ピノピノ」が加わる。メニューは、もつ煮・ポテト、ホットドッグ、中華、ピザ、クレープ、弁当・惣菜、自然薯、マフィン、パン、地場産品、ジェラート、赤飯、焼きそば、からあげ、各種飲み物で、陶器や酒々井土産の販売もある。

会場中央のステージでは、津軽三味線奏者の雅勝による演奏や和太鼓のパフォーマンス、酒々井中学校吹奏楽部の演奏を予定する。芝生広場はフリースペースとして開放し(レジャーシートは持参)、醪(もろみ)見学ツアーも開く予定。詳細は当日の場内で案内する。

酒々井新酒祭2026の開催概要と特急「しおさい」の臨時停車

時間は9時～15時で、会場は飯沼本家(千葉県印旛郡酒々井町馬橋106)。主催は飯沼本家、共催は酒々井すいすい倶楽部、後援は酒々井町。JR東日本千葉事業本部が協力する。

駐車場や送迎バスはないため、公共交通機関での来場を呼びかけている。会場へはJR総武本線の南酒々井駅から徒歩約10分。当日に限り、特急「しおさい」6本が南酒々井駅に臨時停車する。停車時刻は、下りが1号8時27分着・8時28分発、3号10時56分着・10時57分発、5号15時26分着・15時27分発、上りが8号8時45分着・8時45分発、10号11時16分着・11時17分発、12号13時20分着・13時21分発。

当日に車を運転する人と20歳未満の飲酒は禁止。段差が多く、ベビーカーや車いすでは見学できるエリアが限られる場合がある。