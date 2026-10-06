国分グループ本社と協力蔵元が運営する「地酒蔵元会」は10月17日、京都・松尾大社にて「酒ハイかるた大会」を開催する。

同イベントは、日本酒を炭酸で割る「酒ハイ」と、全国50蔵元の想いを川柳で表現した「酒ハイかるた」を通して日本酒の魅力を体験する参加型企画。

酒ハイかるた

会場ではチーム対抗の「酒ハイかるた」を実施し、優勝チーム・個人優勝者には日本酒景品を贈呈する。かるた大会の参加は、国分グループ本社の公式オンラインストア 「ROJI日本橋ONLINE STORE」からの事前予約制(定員30名)で、料金は2,000円。かるた大会参加のほか、松尾大社 書置き御朱印、6蔵の酒ハイ・日本酒飲み比べ、参加賞アルミ缶の日本酒が特典として付く。

「かるた大会を見るだけで雰囲気を楽しみたい」「蔵元のお酒を試飲したい」という人に向け、観覧・見学エリアは入場無料で開放する。玉乃光酒造、奥の松酒造、中埜酒造、土佐鶴酒造、齊藤酒造、山本本家の6蔵元が参加する「角打ちブース」を設置し、飲み比べチケット(5枚500円)で「酒ハイ」を楽しめる。

お酒の神様を祀る神社として知られる京都・松尾大社も参拝できる。着物などの和装で参加することも可能。