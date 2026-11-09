ファミリーマートは、任天堂の人気キャラクター「ピクミン」とコラボレーションした「ピクミン」キャンペーンを、11月10日から全国のファミリーマート約16,500店舗で開催する。

キャンペーンでは、対象のコカ・コーラ製品を2本購入すると、オリジナルデザインの「ぷっくりシール」が1枚もらえる。シールは全4種類で、期間は11月10日10時から11月23日まで。景品がなくなり次第終了となる。

また、11月10日からは「ピクミン」オリジナルニンテンドープリペイドカード（デコピクミンデザイン）も発売。価格は1,500円。期間中にファミペイを提示して購入すると、限定デザインのオリジナルブロマイドを印刷できる特典コードがもらえる。ブロマイドは2種類が用意されている。

さらに、ファミリーマートではピクミングッズも展開。「∞ひっこぬきピクミン Lite クリアver.」や「ピクミン たべられるぅ～グミ」、ファミリーマート先行販売となる「ピクミンお手伝いスタンドクリップ」などが順次販売される。

このほか、一部店舗のクレーンゲームには「ピクミン 引っこ抜きマスコット」や「ピクミン ドミノセット」が登場。スマートフォン向けアプリ「Pikmin Bloom」では期間限定のスペシャルスポット施策を実施するほか、「Nintendo Store」アプリのGPSチェックインでファミリーマート限定デザインの壁紙も配布される。

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