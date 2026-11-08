もっちもちな生地の「もっちる」シリーズからこのほど、首をかしげた姿がキュートな「ちいかわ」BIGぬいぐるみが登場。第1弾は、「ちいかわ」「ハチワレ」「くりまんじゅう」「シーサー」の4人が仲良くプライズに登場します!

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#ちいかわ より

もっちるおすわりBIGぬいぐるみ①が

#プライズ で登場🪽

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もっちもちな生地の #もっちる シリーズより

首をかしげた姿がキュートなぬいぐるみが登場💓

第1弾はこちらの全4種です✨

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10月下旬より全国のアミューズメント施設にて

順次展開予定

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🌱詳細🌱

https://parade-inc.net/products/p261001

(@parade_prizeより引用)

4人とも右にちょこっと首をかしげて、とっても可愛いですね。見ているだけでも癒されますが、いつまでも抱きしめていたくなっちゃう質感が最高なんです!

SNSでは、「嘘でしょ可愛すぎんだが」「でかすぎる」「こんなん絶対欲しいやん!!!」「シーサーとくりまんじゅう欲しいなぁ」「もちもちで首かしげるシーサー尊い」「全員ほしい」と話題に。すでに1.4万いいね(10月29日時点)を獲得しています。

ちなみに、どのくらいBIGなのかというと……高さ約28㎝。お部屋に飾るだけでも癒されますが、寒くなるこれからの季節は、抱き枕代わりにぎゅっと抱きしめるのがおすすめ。きっと、心も体もほっこり温まりますよ。見かけたら、ぜひ、チャレンジしてみてくださいね。