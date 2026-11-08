もっちもちな生地の「もっちる」シリーズからこのほど、首をかしげた姿がキュートな「ちいかわ」BIGぬいぐるみが登場。第1弾は、「ちいかわ」「ハチワレ」「くりまんじゅう」「シーサー」の4人が仲良くプライズに登場します!
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#ちいかわ より
もっちるおすわりBIGぬいぐるみ①が
#プライズ で登場🪽
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もっちもちな生地の #もっちる シリーズより
首をかしげた姿がキュートなぬいぐるみが登場💓
第1弾はこちらの全4種です✨
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10月下旬より全国のアミューズメント施設にて
順次展開予定
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🌱詳細🌱
https://parade-inc.net/products/p261001
(@parade_prizeより引用)
4人とも右にちょこっと首をかしげて、とっても可愛いですね。見ているだけでも癒されますが、いつまでも抱きしめていたくなっちゃう質感が最高なんです!
SNSでは、「嘘でしょ可愛すぎんだが」「でかすぎる」「こんなん絶対欲しいやん!!!」「シーサーとくりまんじゅう欲しいなぁ」「もちもちで首かしげるシーサー尊い」「全員ほしい」と話題に。すでに1.4万いいね(10月29日時点)を獲得しています。
ちなみに、どのくらいBIGなのかというと……高さ約28㎝。お部屋に飾るだけでも癒されますが、寒くなるこれからの季節は、抱き枕代わりにぎゅっと抱きしめるのがおすすめ。きっと、心も体もほっこり温まりますよ。見かけたら、ぜひ、チャレンジしてみてくださいね。
／ #ちいかわ より もっちるおすわりBIGぬいぐるみ①が #プライズ で登場🪽 ＼ もっちもちな生地の #もっちる シリーズより 首をかしげた姿がキュートなぬいぐるみが登場💓 第1弾はこちらの全4種です✨ 10月下旬より全国のアミューズメント施設にて 順次展開予定 🌱詳細🌱 https://t.co/IgISfZwaxF https://t.co/VWhcS9h5X7— パレード プライズ【公式】 (@parade_prize) October 26, 2026