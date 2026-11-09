ファミリーマートは11月11日、「45周年ファミペイ大感謝祭」の最大の目玉として、買い物金額が"全額タダ"になるチャンスや、クーポンの利用で対象のお茶・パン・日用品が必ず100円引きになる企画を1日限定で実施する。

111円(税込)以上の買い物で全額タダのチャンス

11月11日に、ファミペイを提示して111円(税込)以上の買い物をすると、ファミペイゲームの挑戦権が付与され、ゲームに挑戦してあたりが出ると、買い物金額と同額相当の期間限定ファミマポイントがもらえる。さらに、ゲームに2回以上挑戦した人の中から抽選で111名に、1,000円相当の期間限定ファミマポイントを進呈する。進呈上限は10万ポイントとなる。

ゲーム挑戦権獲得期間は11月11日00:00～11月11日23:59、ゲーム挑戦権有効期間は11月11日00:00～11月13日23:59。

ゲーム参加の流れ

対象のパン、お茶、日用品などが100円引き

11月11日1日限定で使える、対象商品100円引きクーポンを3枚配信する。対象商品は、ファミマルお茶・紅茶・ティー各600ml、ファミマルベーカリー各種、対象の日用品。例えば「ファミマ・ザ・メロンパン」は通常売価140円が40円で約71%OFF、「にごりの旨味 緑茶 600ml」は通常売価129円が29円で約78%OFFとなる。

対象商品100円引きクーポン配信

111万円相当の商品が当たるチャンスは11月10日まで

11月10日23:59まで、ファミペイのホーム画面にあるバナーをタップして抽選に参加した人の中から期間中1名に111万円相当、1日1名に11万円相当のファミリーマート商品の詰め合わせボックスがあたる。