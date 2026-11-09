ポムフードは11月9日、都内で「ポムの樹 冬のオムライスフェアメニュー発表会」を開催した。イベントには、2018年からブランドイメージキャラクターを務めるHey! Say! JUMPの有岡大貴さんが登壇。冬の新作オムライスを試食したほか、オムライスへの熱い思いを語った。

有岡大貴、ポムの樹は「日常の小さな幸せと出会える場所」

ポムフードが運営するオムライス専門店「ポムの樹」は、鹿児島県から北海道まで全国に店舗を展開。日本国内にとどまらず、台湾にも出店している。

食材の調達からこだわり、一つひとつ手作りでオムライスを提供しているのが特徴。さらに、社内独自の調理資格「オムライスマイスター」制度を設けるなど、オムライス専門店ならではのおいしさを追求している。

そんなポムの樹で、2018年からブランドイメージキャラクターを務めている有岡さん。物心ついた頃からオムライスが好きなのだという。

改めてポムの樹がどのような存在か聞かれると、「オムライス欲を存分に満たしてくれるお店です。店舗にお邪魔した時は、選んでる時にすでに幸せ。店内を見回すと友達、ご家族、デート、大人数と、決まって幸せそうにオムライスを食べてるのが印象的で、大好きです。日常の小さな幸せと出会える場所です」と、満面の笑みで回答した。

さらに、CM撮影の裏話として、オムライスの一口目をその日最初の食事にするため、朝食を抜いて撮影に臨んでいるというエピソードも披露。

ポムフードの代表取締役専務・出原久美子氏からも、「オムライスをお代わりされるんです。お昼休憩でもオムライス。毎回オーダーされるので、余分に持っていこうということで、しっかりと心得ております」と、撮影現場での様子が明かされ、有岡さんのオムライス愛がうかがえた。

冬の新作オムライス2種が登場! 有岡大貴がメニュー当てクイズに挑戦

ポムの樹では、季節ごとにさまざまな創作オムライスを提供している。今回の発表会では、冬のオムライスフェアメニューとして、栗豚とポルチーニを使用した2種類の新作がお披露目された。

イベントでは、冬の新作メニューを予想する3択クイズも実施。有岡さんは「冬だからクリームソースオムライスは外せない」と予想し、見事正解した。

オムライスを大きな口で頬張る有岡大貴さん

今回登場する1品目は、「栗豚のポルチーニクリームオムライス（ミンチライス）」。

ソースには、中国・雲南省から取り寄せた乾燥ポルチーニを使用。パウダーではなく乾燥ポルチーニを店舗で仕込むことで、豊かな香りと風味を楽しめる仕上がりとなっている。

また、ライスには、バターライスにひき肉を混ぜ込んだ「ミンチライス」を採用。食べ応えのある創作オムライスに仕上げている。

この「ミンチライス」は通常のレギュラーメニューにはないとのことで、試食した有岡さんも普段とは違うライスに興味津々。出原氏に「このライスは？」とこっそり尋ねる様子も見られた。

続いて登場したのは、「栗豚のデミグラスソースオムライス（バターライス）」。

こちらも栗豚を使用し、人気のデミグラスソースを組み合わせた一品。栗豚がアクセントになり、満足感のあるメニューとなっている。

デミグラスソースが好きだという有岡さんは、大きな口で一口、二口、さらにソースをたっぷり絡めてもう一口……と、食べる手が止まらない様子。その豪快な食べっぷりに、会場からは思わず笑いがこぼれた。

定番のケチャップオムライスをはじめ、デミグラスソースオムライスや和風オムライスなど、さまざまな創作オムライスを提供しているポムの樹。季節のフェアメニューでは、普段はなかなか手に入らない食材を取り入れ、おいしい一皿に仕上げることにもこだわっているという。

有岡大貴「世界中に幸せと笑顔をお届けできたら」

新作オムライスをたっぷりと堪能した有岡さんは、最後に「ポムの樹のオムライス大使として、これからもポムの樹と共に日本中、そして世界中に幸せと笑顔をお届けできたらなと思います。皆さん本日は本当にありがとうございました。お昼ご飯に食べてください！」とコメント。

最後までオムライス愛にあふれた言葉で、取材陣に新作メニューをアピールし、会場を後にした。

冬のオムライスフェアメニューは、12月10日から全国のポムの樹で順次販売される予定だ。