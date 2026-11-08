バンダイのカプセルトイ「ガシャポン」から、「サンリオキャラクターズ 雪だるまふわふわめじるしアクセサリー」が2026年11月第3週より発売されます。雪だるま姿になったサンリオキャラクターたちのふわふわ感を再現した、冬にぴったりのめじるしアクセサリーです。

本商品は、雪をイメージしたフロッキー加工が施されており、見た目だけでなく触り心地からも冬らしさを感じられるのが特徴です。

ラインナップにはハローキティ、シナモロール、マイメロディ、クロミ、ポチャッコの全5種を用意。帽子やマフラーを身に着けた雪だるま姿が愛らしく、それぞれのキャラクターらしさもしっかり表現されています。

付属のシリコンリングを使えば、傘やペットボトル、ポーチなどの目印として活躍。思わず全種類集めて並べたくなる、冬限定感あふれるアイテムです。

発売情報

バンダイ

サンリオキャラクターズ 雪だるまふわふわめじるしアクセサリー

2026年11月第3週

全5種

300円

※本記事は掲載時点の情報です。

ラインナップ

ハローキティ

ハローキティがおなじみの赤いリボンとマフラーを身に着けた雪だるま姿で登場。丸いフォルムになっても一目でキティと分かる再現度です。

ころんとしたサイズ感とふわふわの質感が魅力。雪景色と一緒に写真を撮りたくなるかわいらしさです。

シナモロール

シナモロールの長い耳と水色の帽子をかわいく再現。雪だるま姿になったことで、まるで雪の妖精のような雰囲気に仕上がっています。

淡いブルーのカラーリングも冬らしさ満点。全種の中でも特に季節感を楽しめるデザインとなっています。

マイメロディ

ピンク色のフードとマフラーを身に着けたマイメロディがラインナップ。雪だるまになっても愛らしい表情はそのままです。

優しい色合いとふんわりしたフォルムが相性抜群。持ち歩くだけで気分が明るくなりそうです。

クロミ

クロミらしいパープルカラーの帽子とマフラーを再現。雪だるま姿になっても小悪魔的な魅力は健在です。

マイメロディと対になるようなカラーリングも魅力。並べて飾りたくなるファンも多いのではないでしょうか。

ポチャッコ

グレーの帽子とマフラーを身に着けたポチャッコを立体化。垂れた耳までしっかり再現されています。

ふわふわの雪だるまとポチャッコの優しい雰囲気がマッチしたデザイン。寒い季節のお供にしたくなるアイテムです。

SNSでの反響

「ふわふわかわいい…💭☺️︎💕︎」

「クロミちゃんが1番欲しい🥹💜」

「雪だるまシナモンかわいー💙」