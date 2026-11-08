バンダイのカプセルトイ「ガシャポン」から、「サンリオキャラクターズ ジェリーデコバンド」が2026年11月第4週より発売されます。

クリア感とツヤ感がかわいいデコレーションアイテムで、お気に入りのサンリオキャラクターをいつでも身近に楽しめます。

リップや傘、ペンなどさまざまな持ち物をデコレーションできる「ジェリーデコバンド」シリーズに、サンリオキャラクターズが登場します。

透明感のあるジェリー素材と、ちゅるんとしたツヤ感が特徴で、コスメや文房具との相性も抜群です。シリコンバンド付きのため、傘の取っ手やペンに付ける定番の使い方はもちろん、スマートウォッチのバンドやハンディファンなどに取り付けてアレンジすることも可能となっております。

2026年5月の発売時には、さまざまな使い方を楽しむファンの投稿がSNSでも話題となりました。

ラインナップにはハローキティやマイメロディ、クロミに加え、近年人気が再燃しているシュガーバニーズのしろうさ・くろうさも登場。

うるちゅるな質感と透明感のあるデザインがかわいらしく、「全種集めたい」「コンプリートしたい」といった声も上がるアイテムです。

発売情報

バンダイ

サンリオキャラクターズ ジェリーデコバンド

2026年11月第4週

全5種

1回300円

※本記事は掲載時点の情報です。

ラインナップ

ハローキティ

サンリオを代表するハローキティがジェリーデコバンドになって登場。おなじみの赤いリボンや顔立ちが、透明感のある素材でかわいらしく表現されています。

リップやペンに付けるだけで存在感抜群。思わず友人に見せたくなるようなデザインです。

マイメロディ

ピンクのずきんがトレードマークのマイメロディを再現。やさしいカラーリングとジェリー素材の相性も抜群です。

コスメとの組み合わせもかわいらしく、持ち歩くだけで気分が上がりそうなアイテムとなっています。

クロミ

いたずらっ子な魅力を持つクロミがラインナップ。黒い頭巾は濃いピンクに。おなじみのデザインがしっかり再現されています。

クロミらしい小悪魔的な雰囲気が魅力。バッグやポーチのワンポイントにもぴったりです。

シュガーバニーズ（くろうさ）

シュガーバニーズのくろうさがジェリーデコバンドに。長い耳や愛らしい表情がコンパクトなサイズにぎゅっと詰め込まれています。

近年人気が再燃しているシュガーバニーズアイテムだけに、ファンなら見逃せないラインナップです。

シュガーバニーズ（しろうさ）

シュガーバニーズのしろうさを立体感たっぷりに再現。クリア素材ならではのちゅるんとした質感がかわいらしさを引き立てています。

くろうさと並べて付けたくなるデザインで、そろえて楽しみたいファンも多そうです。

SNSでの反響

「ちゅるちゅるでかわいすぎる🤍」

「ほんとにかわいすぎて眼福…」

「ジェリーデコバンドと韓国コスメのリップ相性良すぎ」