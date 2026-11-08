バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「東野圭吾 『ガリレオ』シリーズ ブックチャーム」を2026年11月 第4週より発売します。全11種で価格は300円。

2026年11月 第4週発売「東野圭吾 『ガリレオ』シリーズ ブックチャーム」(全11種・300円)

東野圭吾氏による人気ミステリーシリーズ『ガリレオ』がブックチャームになって登場します。本商品は、『探偵ガリレオ』から最新作『永遠の記憶』までのシリーズ作品をラインナップ。

本に挟んでしおりとして使えるほか、チャーム部分だけを取り外してキーホルダーとしても使用できます。

作品ごとに異なる装丁や世界観を楽しめるのはもちろん、「どの作品が一番好きだったか」でファン同士の会話が弾みそうなのも魅力。

長年シリーズを追い続けてきたファンはもちろん、映像化作品からガリレオの世界に触れた人も思わず集めたくなるアイテムとなっています。

発売情報

バンダイ

東野圭吾 『ガリレオ』シリーズ ブックチャーム

2026年11月 第4週

全11種

300円

※本記事は掲載時点の情報です。

ラインナップ

探偵ガリレオ

物理学者・湯川学が初登場した記念すべきシリーズ第1作。後のガリレオシリーズにつながる短編集として、多くのファンに愛され続けています。 シリーズの原点として外せない1冊。「まずはこれを確保したい」というファンも多いのではないでしょうか。

予知夢

湯川学と草薙俊平のコンビによる事件解決が楽しめる短編集。初期ガリレオ作品ならではの雰囲気を味わえる人気作です。 シリーズ初期のファンにはたまらないラインナップ。読書のお供としても活躍してくれそうです。

容疑者Xの献身

直木賞を受賞したシリーズ屈指の人気作。誰もが一度は目にしたことがあるであろう、黒い背景に一輪の赤いバラが描かれた印象的な表紙も再現されています。

天才数学者・石神と湯川学の対決を描いた名作で、「ガリレオ」シリーズ最高傑作との呼び声も高い一冊です。シリーズファンならもちろん、作品名だけで手に取りたくなる人も多いのではないでしょうか。

ガリレオの苦悩

映像化されたエピソードも収録された短編集。湯川学の人間らしい一面も垣間見える作品として親しまれています。 ドラマシリーズをきっかけにガリレオを好きになった人にも刺さる1冊です。

聖女の救済

シリーズを代表する長編作品のひとつ。巧妙なトリックと切ない人間ドラマが高く評価されています。 『容疑者Xの献身』と並んで語られることも多い人気作。コレクションに加えたい1冊です。

真夏の方程式

海辺の町を舞台に描かれる長編作品。青空ハイビスカスが描かれた爽やかな表紙が目を引きます。 映画化もされており、ガリレオファン以外からも高い支持を集めています。夏になると読み返したくなるという読者も多い、シリーズ屈指の名作です。

虚像の道化師

科学では説明できそうにない不可思議な事件に湯川学が挑む短編集。 シリーズの短編集として親しまれる作品で、文庫版デザインの美しさも印象的な1冊です。

禁断の魔術

湯川学の教え子が関わる事件を描いた作品。科学技術と人間の在り方について考えさせられる内容でも知られています。 湯川の倫理観や人間性を深く掘り下げる重厚作としてシリーズ後期を語るうえで欠かせない1冊です。

沈黙のパレード

複雑に絡み合う人間関係と真相に迫る長編作品。映画化によって再び大きな注目を集めました。 近年のガリレオシリーズを代表する人気作として、多くのファンに支持されています。

透明な螺旋

湯川学自身に関わる秘密にも迫る物語。シリーズの新たな魅力が描かれた作品として話題となりました。 長年読んできたファンほど印象深い作品のひとつかもしれません。

永遠の記憶

シリーズ最新作、そして2026年7月23日に死去した東野氏の遺作となった1冊。「ガリレオ、最後の謎」と銘打たれる、シリーズ最大の謎が盛り込まれている『永遠の記憶』は、全11種を締めくくるラインナップとして、ファンならぜひ手に入れておきたいアイテムです。

SNSでの反響

「読書垢のお友達っー！！！11月に出るぞー！✨✨✨」

「容疑者Xの献身だけは欲しいなぁ🥹」

「今の時代¥300はわりとありがたい🙏」