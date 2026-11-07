有吉弘行「“スーパースター”だなと思って…」声が出ないピンチに櫻井翔が見せた“神対応”とは？

有吉弘行がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」。11月のアシスタントはタイムマシーン3号の山本浩司とアルコ＆ピースの平子祐希です（この日は平子が欠席のため、アルコ＆ピースの酒井健太が代理出演しました）。11月1日（日）の放送では、有吉がレギュラー番組で共演している櫻井翔さんについて語る場面がありました。

◆喉の調子が悪い有吉に救世主

この日、有吉は第一声からいつもと違うしゃがれた声であいさつします。続けて、「ちょっと喉が飛んじゃいまして……。長い特番をやったり、朝5時くらいまでガヤを飛ばし続けてもなかなか枯れなくて、結構強いほうだったんですけど」と言います。

その原因として、ケンドーコバヤシさんと久し振りに番組で共演したことが関係していると語り、「今までやったことのないテーマで仕事をしていて……張り切っていたんかなぁ、緊張していたんかなぁ。番組の途中で、もう喉が“プチーン”と切れちゃって（笑）」と振り返る有吉。その後もレギュラー番組以外に特番などの仕事が続いていたそうですが、どの番組にも声がかすれた状態で出演することになり、「非常に申し訳なかった」と話します。

なかでも、櫻井翔さんと共演する「櫻井・有吉 THE夜会」（TBS系）の収録では、さらに声が出なくなっていたそう。そんな有吉に対し、櫻井さんが「いつからですか？」と尋ねてきたそうで、有吉は最初、風邪を引いていると思われ、櫻井さんに警戒されているのではないかと感じ、「嫌だな」と思ったことを明かします。

しかし、帰宅後に櫻井さんからメールが届きます。そこには、自身もコンサートなどで声が出なくなった際に診てもらっている医師に連絡しておいたので、翌日、都合のよいタイミングで病院に電話してほしいと記されていたそうです。有吉は「スーパースターってこういうことなんだなと思って。ちょっと怪訝な顔をしたなと思ってしまったけど、こっちの体を本当に心配してくれた（笑）」と、櫻井さんの気遣いに感激します。

そして、実際に病院を訪れると、医師から「櫻井さんから聞いています」と声をかけられ、手厚く対応してもらったと明かし、このエピソードに、アシスタントの2人も驚きの声を上げます。

肝心の喉については、声帯の左側から出血していたそうで、「指とか手だったら何でもないような、本当にちょっとした傷なんだけど、『それくらいでこんなに（声が）出なくなるの？』っていう。だけど、それで全然出なくなった」と有吉。改めて、声が出にくい状態での出演について「まあ申し訳ないけどもね」と詫びていました。

＜番組概要＞

番組名：有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER

放送日時：毎週日曜 20:00～21:55

放送エリア：TOKYO FMをのぞくJFN全国25局ネット

パーソナリティ：有吉弘行

番組Webサイト：https://jfn-pods.com/program/27400

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