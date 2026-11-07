バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「プリキュアオールスターズ 変身めじるしアクセサリー２」を2026年11月第1週より発売します。全5種で価格は300円。

プリキュアシリーズに登場する変身アイテムをモチーフにした「変身めじるしアクセサリー」の第2弾が登場します。

本商品では、『Yes!プリキュア5GoGo!』のキュアモや『スマイルプリキュア!』のキュアモジューレ、『魔法つかいプリキュア!』のモフルン、『スター☆トゥインクルプリキュア』のスターカラーペンダント、『トロピカル～ジュ!プリキュア』のトロピカルパクトをラインナップ。

各作品を象徴するアイテムを小さなサイズでかわいらしく再現しており、持ち物に付ければ当時の変身シーンを思い出してしまいそう。世代を超えて楽しめる、プリキュアファン注目のアイテムです。

発売情報

バンダイ

プリキュアオールスターズ 変身めじるしアクセサリー２

2026年11月第1週

全5種

300円

※本記事は掲載時点の情報です。

ラインナップ

キュアモ

手のひらに収まるサイズながら、思わず変身ポーズを取りたくなる再現度。「Yes!プリキュア5GoGo!」世代なら見逃せません。

劇中でプリキュアたちが使用した携帯電話型の変身アイテム。特徴的なボタン配置や本体カラーまで細かく再現されており、ファンの思い出をくすぐる仕上がりです。

キュアモジューレ

宝石箱のようなデザインがかわいらしく、持ち物に付けるだけで気分が上がりそうな『スイートプリキュア♪!』の変身アイテム・キュアモジューレ。「レッツプレイ! プリキュア、モジュレーション!!」を思い出すファンも多いはず。

カラフルな宝石パーツやハートモチーフなど、作品らしい華やかさがしっかり表現されています。

モフルン

思わず「モッフー!」と聞こえてきそうなかわいさ。バッグに付ければ一緒にお出かけしている気分を楽しめます。

『魔法つかいプリキュア!』でおなじみのモフルンを立体化。丸みのあるフォルムや愛らしい表情まで再現されており、アイテムの中でも特に存在感を放っています。

スターカラーペンダント

小さなサイズながらキラキラ感は抜群。歴代変身アイテムの中でも特に印象に残っているというファンも多いアイテムです。

『スター☆トゥインクルプリキュア』の変身アイテムを再現しており、星型のシルエットや中心部分のデザインまで丁寧に造形されています。

トロピカルパクト

ポップなカラーリングが目を引き、見るだけで元気をもらえそうなデザイン。SNSで自慢したくなるかわいさです。

『トロピカル～ジュ!プリキュア』の変身アイテムをミニサイズで再現。貝殻モチーフや鮮やかな色使いなど、作品らしい南国感あふれる魅力が詰まっています。

SNSでの反響

「好きなシリーズのモフルンも欲しいけどこのラインナップだとトロプリも気になる」

「モフルン欲しいよーーーー♡♡」

「スターカラーペンダント絶対あててやる」