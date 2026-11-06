DaiShunがホスト務める新カルチャーイベント始動、音楽、ファッション、アート、人が交差する一夜に

音楽、ファッション、アート、そして人が交差するカルチャーイベント「PASSPORT 001 — A BORDERLESS NIGHT IN TOKYO.」が、2026年11月13日（金）、東京・代官山のORD. DAIKANYAMAで開催される。
「PASSPORT」は、東京・代官山を舞台に、音楽、ファッション、アート、そして人が交差するカルチャーイベント。国籍、ジェンダー、セクシュアリティ、肩書き、ジャンルにとらわれず、一人ひとりの個性やSTYLEそのものを"PASSPORT"として、新しい人、音楽、カルチャーと出会う場をつくる。
ホストはDai NakaiとShun OnitsukaによるDaiShun。Tokyo Misfitsとのパートナーシップのもと、国内外で活動するクリエイター、アーティスト、モデル、インフルエンサーら多彩な顔ぶれが集う。
掲げるメッセージは「YOUR STYLE IS YOUR PASSPORT.」。入場に必要なのは、国籍でも肩書きでもなく、それぞれが持ち寄るSTYLE。
第1回となる「PASSPORT 001」のテーマは「A BORDERLESS NIGHT IN TOKYO.」。19:00〜21:00のINVITATION ONLYタイムに続き、21:00から一般入場がスタート。25:00までボーダーレスな一夜が続く。当日は、ホストのShun Onitsukaをはじめ、国内外で活動する11組のDJがフロアをつなぐ。
一般入場は21:00〜25:00。チケットは前売¥3,500、当日¥4,000（別途1ドリンク¥700）で、ZAIKOにて販売中。
■DaiShun コメント
友達と飲みに行くなら音楽があれば、もっと楽しいと思う。
11/13（金）、代官山ORD.で音楽とファッションを楽しむDJイベント「PASSPORT」を開催します。
踊ったり、飲んだり、駄弁ったり、なんでもして下さい。
クラブに馴染みがない人にも、気軽に楽しんでもらいたくてふたりで企画しました。
ドレスコードなし。好きな人を誘ってみたりして。一人でも気軽にどうぞ。
＜イベント情報＞
「PASSPORT 001 — A BORDERLESS NIGHT IN TOKYO.」
日時：2026年11月13日（金）
会場：東京・代官山 ORD. DAIKANYAMA
時間：
19:00–21:00
INVITATION ONLY
※招待ゲストのみご入場いただけます。
21:00–25:00
GENERAL ENTRY
※21:00より一般のお客様もご入場いただけます。
タイムテーブルは後日公開予定。
HOSTED BY
Dai Nakai（DaiShun）
Shun Onitsuka（DaiShun）
IN PARTNERSHIP WITH Tokyo Misfits
出演：
=DJ LINEUP=
Shun Onitsuka
Yuya Nara
LUIRE
TRiiiPSS
DaBook
AIRI
NYI NYI
RENAN
ANKAN（ANRI&KANNA）
Kanakuri
NUU$HI
料金：
ADVANCE｜¥3,500
DOOR｜¥4,000
※入場時に別途 1DRINK ¥700 が必要です。
※一般入場は21:00からとなります。
※19:00–21:00はINVITATION ONLYのため、一般チケットではご入場いただけません。
※本イベントは18歳以上の方のみご入場いただけます。
※その他の注意事項は、チケット購入前の案内を必ずご確認ください。
チケットはこちら
https://newevidence.zaiko.io/ja/e/passport-001-tokyo?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAcGRvZgJzcnRjBmFwcF9pZA85MzY2MTk3NDMzOTI0NTkAAaejZsdMB2y6NR7VZtTnkSpskHvHlGeLGY9ZdqiC3XmD58Ac0fpEmJ9UZb6UgA_aem_CPwDCwNAG9Pq1axxDHOYpA&utm_content=link_in_bio&utm_medium=social&utm_source=ig