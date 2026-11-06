DaiShunがホスト務める新カルチャーイベント始動、音楽、ファッション、アート、人が交差する一夜に

音楽、ファッション、アート、そして人が交差するカルチャーイベント「PASSPORT 001 — A BORDERLESS NIGHT IN TOKYO.」が、2026年11月13日（金）、東京・代官山のORD. DAIKANYAMAで開催される。

「PASSPORT」は、東京・代官山を舞台に、音楽、ファッション、アート、そして人が交差するカルチャーイベント。国籍、ジェンダー、セクシュアリティ、肩書き、ジャンルにとらわれず、一人ひとりの個性やSTYLEそのものを"PASSPORT"として、新しい人、音楽、カルチャーと出会う場をつくる。

ホストはDai NakaiとShun OnitsukaによるDaiShun。Tokyo Misfitsとのパートナーシップのもと、国内外で活動するクリエイター、アーティスト、モデル、インフルエンサーら多彩な顔ぶれが集う。

掲げるメッセージは「YOUR STYLE IS YOUR PASSPORT.」。入場に必要なのは、国籍でも肩書きでもなく、それぞれが持ち寄るSTYLE。

第1回となる「PASSPORT 001」のテーマは「A BORDERLESS NIGHT IN TOKYO.」。19:00〜21:00のINVITATION ONLYタイムに続き、21:00から一般入場がスタート。25:00までボーダーレスな一夜が続く。当日は、ホストのShun Onitsukaをはじめ、国内外で活動する11組のDJがフロアをつなぐ。

一般入場は21:00〜25:00。チケットは前売¥3,500、当日¥4,000（別途1ドリンク¥700）で、ZAIKOにて販売中。

■DaiShun コメント

友達と飲みに行くなら音楽があれば、もっと楽しいと思う。

11/13（金）、代官山ORD.で音楽とファッションを楽しむDJイベント「PASSPORT」を開催します。

踊ったり、飲んだり、駄弁ったり、なんでもして下さい。

クラブに馴染みがない人にも、気軽に楽しんでもらいたくてふたりで企画しました。

ドレスコードなし。好きな人を誘ってみたりして。一人でも気軽にどうぞ。

＜イベント情報＞

「PASSPORT 001 — A BORDERLESS NIGHT IN TOKYO.」

日時：2026年11月13日（金）

会場：東京・代官山 ORD. DAIKANYAMA

時間：

19:00–21:00

INVITATION ONLY

※招待ゲストのみご入場いただけます。

21:00–25:00

GENERAL ENTRY

※21:00より一般のお客様もご入場いただけます。

タイムテーブルは後日公開予定。

HOSTED BY

Dai Nakai（DaiShun）

Shun Onitsuka（DaiShun）

IN PARTNERSHIP WITH Tokyo Misfits

出演：

=DJ LINEUP=

Shun Onitsuka

Yuya Nara

LUIRE

TRiiiPSS

DaBook

AIRI

NYI NYI

RENAN

ANKAN（ANRI&KANNA）

Kanakuri

NUU$HI

料金：

ADVANCE｜¥3,500

DOOR｜¥4,000

※入場時に別途 1DRINK ¥700 が必要です。

※一般入場は21:00からとなります。

※19:00–21:00はINVITATION ONLYのため、一般チケットではご入場いただけません。

※本イベントは18歳以上の方のみご入場いただけます。

※その他の注意事項は、チケット購入前の案内を必ずご確認ください。

チケットはこちら

https://newevidence.zaiko.io/ja/e/passport-001-tokyo?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAcGRvZgJzcnRjBmFwcF9pZA85MzY2MTk3NDMzOTI0NTkAAaejZsdMB2y6NR7VZtTnkSpskHvHlGeLGY9ZdqiC3XmD58Ac0fpEmJ9UZb6UgA_aem_CPwDCwNAG9Pq1axxDHOYpA&utm_content=link_in_bio&utm_medium=social&utm_source=ig