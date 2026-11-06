XG、新曲「DEPENDS」MV公開　2000年代のR&B／エレクトロポップを再解釈

XGが11月6日、最新シングル「DEPENDS」をリリースし、同曲のミュージックビデオを公開した。今作には「DEPENDS」と「S.A.D」の2曲が収録されており、2000年代のR&Bやエレクトロポップを現代的に再解釈したサウンドと、揺れ動く感情に寄り添う歌詞が特徴となっている。

表題曲「DEPENDS」は、2000年代後半から2010年代初頭のエレクトロポップを思わせるノスタルジックなサウンドに、R&Bの叙情性や幾重にも重なるハーモニー、変化に富んだフロウを融合させた一曲。懐かしさと現代的な感覚が交差するサウンドのなかで、YESかNOかという二者択一では割り切れない心情を描いている。「自分でもまだ分からない」「今も探している途中」という迷いを、タイトルにもなった「It depends（場合による）」という言葉に託し、答えを見つけられないままでも前へ進もうとする姿勢を表現している。

一方の「S.A.D」は、2000年代初頭のクラシックなR&Bを基調に、現代的なリズムセクションを組み合わせた楽曲。パーカッシブなビートと郷愁を誘うハープの旋律が重なり、表題曲とは異なるアプローチで感情の機微を描き出す。「Tears made of diamonds」という一節に象徴されるように、悲しみのなかにある強さや美しさにも目を向けた内容となっており、「Sad all day」という率直な言葉とともに、痛みや矛盾を抱えたままの自分を肯定するメッセージが込められている。

同時公開された「DEPENDS」のミュージックビデオでは、遊び心とシュールな世界観を融合。メンバー7人をそれぞれ象徴する架空の生命体が登場し、その姿を追いかけながら、個性豊かな4つのセットを駆け抜けていく。特に印象的なのは、メンバーたちがカメラより先へと進み、カメラがその後を追いかける演出だ。自らの意思で進む道を選び取る姿を通して、楽曲が持つ「決められた答えに縛られない」というメッセージを視覚的に表現している。

衣装にも、異なる時代のカルチャーを横断するXGならではの感性が反映されている。80年代のカラフルなトラッドスタイルをベースに、ネクタイを自由な向きで取り入れたスタイリングや、90年代のR&B／ストリートカルチャーに動植物のモチーフを組み合わせたファッションが登場。2000年代のR&Bやエレクトロポップを彷彿とさせるダンスブレイクでは、7人のダイナミックなパフォーマンスも披露されている。

新曲「DEPENDS」は、現地時間11月5日にロサンゼルスのクリプト・ドットコム・アリーナで開催されたワールドツアー「XG WORLD TOUR: THE CORE」の公演でもサプライズ披露された。リリース直後のライブ初披露に、会場は大きな歓声に包まれた。

また、XGはメンバー7人全員の公式Instagram個人アカウントを開設したことも発表した。先日、グループの公式Instagramが突如として7つの謎のアカウントをフォローし、ファンの間で話題となっていたが、今回、その正体がメンバー個人のアカウントであることが明らかになった。すでにそれぞれのアカウントで投稿が始まっている。

現在、XGは2度目のワールドツアー「XG WORLD TOUR: THE CORE」を開催中。北米公演は11月9日のシカゴ、12日のハミルトン、14日のニューアークへと続く。さらに2027年2月には、ツアーファイナル「XG WORLD TOUR: THE CORE FINAL "1" & "7"」を東京ドームと京セラドーム大阪で開催。各会場2日間、計4公演で約1年間にわたるワールドツアーを締めくくる。

XG ニューシングル「DEPENDS」

配信中

収録曲：

1. DEPENDS

2. S.A.D

配信・ダウンロード：https://xg.lnk.to/DEPENDS

US限定CD：https://shop-us.xgalx.com/

XG メンバー公式Instagram

JURIN：@__jurin.asaya__

CHISA：@_chisa.wav

HINATA：@hichaaanie

HARVEY：@amy__janet__harvey

JURIA：@juriaauueda

MAYA：@maya_kawachiii

COCONA：@cocona__akiyama

XG WORLD TOUR: THE CORE FINAL "1" & "7"

2027年2月10日（水）東京ドーム

2027年2月11日（木）東京ドーム

2027年2月27日（土）京セラドーム大阪

2027年2月28日（日）京セラドーム大阪

ツアー特設サイト：https://xgalx.com/xg/tour/thecore/

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