粗品が語る、音楽家としての集大成、『覚悟の鬼』ツアーとライブ会場だけで手渡す新作

芸人として数々の賞を手にしてきた粗品は、音楽をやるとき、本名の佐々木直人に近い場所に立つという。芸人と音楽家。兄弟のようでも、敵のようでもある2人のあいだで揺れながら、彼はニュー・アルバム『怪獣と鬼』を完成させた。

ヒットを狙わず、配信もせず、ライブに足を運ぶ人にだけ手渡す。そう決めたことで踏み切れた表現。初めて自分自身を歌った、タイトルのない12曲目。そして、これまで断り続けてきた執筆に初めて臨んだ短編小説13篇。本作には、音楽家・粗品の現在のすべてが詰め込まれている。

収録されているのは、9月から10月にかけて全国11カ所を巡ったツアー「怪獣こやけ」のために書き下ろし、各会場で披露してきた新曲13曲。全曲の作詞・作曲・プロデュースを自ら手がけ、スリーピース編成はそのままに、ベースには藤本ひかりに加えてTomi、Fami。が参加している。

本作は、11月に開催される「覚悟の鬼」ツアーの会場限定で販売され、一般流通やデジタル配信の予定は現状ない。2027年の音楽活動の予定は、まだひとつも決まっていない。「本当の意味での集大成」と語るツアーを前に、粗品に話を聞いた。

―2020年にボカロPとして楽曲を発表してから6年、自ら歌うようになって3年が経ちました。芸人としての活動がかなり多忙な中ですが、今、音楽とはどう向き合っていますか？

粗品：2020年頃は、自分が歌うとはあまり思っていませんでした。やりたい気持ちはあったけど、ハードルを高く感じていて。お笑い芸人が音楽をやることの許容範囲と言いますか。お笑いでしっかり結果を出してないのに音楽をやっていたら、僕は個人的に「遊んでんな」と思っちゃうので、まだそのタイミングじゃないなと思っていたんです。

―それが、どのタイミングで自分も歌うという心持ちに変わっていったんでしょう。

粗品：ボカロ楽曲を出したことで、インターネット上で皆さんに「こいつ音楽作れるらしい」と自己紹介ができた。何曲か作る中で、今までいただいたことない品質の反響があったり、全然ファンじゃなかった人が「むっちゃよかったです」「救われました」って言ってくれたりして。使命じゃないけど、せっかく音楽を作れる人間なんだから、もっと説得力のある形、ダイレクトに伝わる形でやりたいなと思って自分で歌い始めたのが2023年でした。打ち込みの活動が3年、お客さんの前でやるのが3年で、ちょうど半々。今は勉強の日々で、「30代でこんなおもろい人生歩めるのか」って思うぐらい毎回楽しいです。

―芸人として重ねてきた経験とは、また違うものですか？

粗品：違いますね。今までは人の笑顔でエネルギーが湧いてくる妖怪みたいなもんやったんですよ、自分が。でも音楽のライブだと、笑顔もそうですけど、泣いてるお客さんがいたり、恍惚とした表情があったり、お笑いでは見られなかった顔が見られる。面白いし、やりがいがあります。

―僕もZepp DiverCity (TOKYO)でのライブを拝見させていただきましたが、粗品さんはライブをすごく大切にしていて、そこに来るお客さんを深く信頼しているなと感じる空間でした。粗品さんにとって、ライブとはどういうものなんでしょう？

粗品：ライブは特別な場所ですね。この時代に、わざわざお金を払って会場に足を運んでくれる。その行為そのものがすごく尊いと思っていて。だから最近はずっと、そういうお客さんを大切にしたいって気持ちがあります。いい言葉にすると「恩返し」ですね。実際に見に来てくれる人に、できるだけ得して帰ってほしい。

―ライブに来てくれたひとに対して、なぜ、そこまで思えるんでしょう？

粗品：なんて言うんでしょうね……音楽っていう素晴らしいものが、今の時代にどう消費されて、どう評価されているのか。僕みたいなレベルが言うのも何ですけど、ほんまにいいもんがちゃんと評価されているのかな、と傍から見てても思うんです。音楽を聴ける媒体も増えて、消費者は何を見て「いい」と言ってるのか？ 音楽をちゃんと聴いている人間って日本の人口の何割なのか？ これって令和の課題やと思うんですよ。僕はその時代に入ってから音楽を始めたので、昔のことはよくわかりません。でも、「昔の方がCD売れたらしいぞ」とか「昔の方がフルで聴かれていたらしいぞ」って話を聞くたびに、やっぱり現在の音楽を取り巻く環境って難しいんだなと思います。

―再生数が可視化され、SNSでの話題が中心になったことで、音楽の聴かれ方は大きく変わっていますね。

粗品：再生数で言うと、僕は大したことないんですよ。僕みたいに元々知名度のある人間が「音楽やるらしい」ってなったら、処女作は誰が何をしても絶対伸びるし、必ず人が集まってくる。そのお釣りでやっていく中で、どっかのタイミングでスパッと、本当に聴いてくれてる人しか残らなくなったんですよ。野次馬根性で見に来ていた頃は数字もありましたけど、今は特にヒットもしてない僕にふさわしいぐらいの再生数で作品を聴いてもらっている。決して多くはないけれど、ライブをやると目の前にわっとお客さんが来てくれて、いろんなとこ行っても集まってくれる。それがもう嬉しくて。ありがとう、っていつも思っているんです。

―今は熱心なリスナーが聴いてくれている手応えがある、と。

粗品：当初よりは圧倒的にそう思います。

―今作はツアー「怪獣こやけ」のために書いた曲を同ツアーで披露し、11月9日から始まる「覚悟の鬼」ツアー会場限定でリリースします。なぜ一般流通はしない形にしたんですか？

粗品：実際にライブを見に来てくれるお客さんを、俺は1番優先して贔屓して大切にしますよ、っていう意思表示です。音楽で特にヒットを生んでない自分が、予算的には本来やれないプロジェクトだと思うんですよ。お世話になっているユニバーサルミュージックさんに「会場限定で販売したいんです」ってわがままを言い続けて。収益で言うとだだ下がりなのに、「やりましょう」と言ってくださった。それにも感謝しつつ、1番はライブに来てくれるお客さんを楽しませたいし、そういう人に音楽を聴いてほしい。だから、その人たちしか手に入らない仕組みにしました。

―ライブに来てくれるお客さんを中心に考えられているわけですね。

粗品：ツアーの各会場で新曲を1曲ずつ披露しようと思って曲を作り始めました。それで、13曲もできたし、せっかくだったら盤にしようか、という順番でした。なんでもかんでも土足で冷やかしに来られるこのネットの時代に、目の前のお客さんのために作った13曲なので、自分の大切な子どもたち13人を、音楽の消費の仕方が下品な人たちの前に晒したくない。危険な目に遭わせたくない。そういう思いで、この進め方にさせてもらいました。

―映像特典のDVDには、粗品さんによる全曲解説が収録されていますが、「マトリカリア」はサブスクがあったら作れなかった曲だと話していました。配信しないことは、制作にも影響しましたか？

粗品：ありましたね。ヒットを目指す曲は、やっぱりサブスクでもやるべきだと思うんです。1人でも多くの人に聴いてもらって誰かに刺さったら、っていうのもめっちゃ素敵やし、普段の僕はそっちのタイプ。でも、今回の13曲には「ヒットしてやる」「売り上げるぞ」みたいな思いがないんですよ。だから自由に表現できた。僕は無名のアーティストより拡大解釈される状況にいる人間なので、そこを気にせず絶妙な表現をしてみたり、こういう声で歌ってみたり。今まではあんまり勇気が出なかったんですけど、サブスクをやらないってことで踏ん切りがつきました。

―勇気が出なかったというのは？

粗品：音楽って、お笑いに比べて良し悪しが本当に人によるというか。僕は基本すべての音楽は素晴らしいと思っている派なんですよ。「1人賛否」っていう、コントという建前でけちょんけちょんにいろんなことを言う企画をやっていた時でさえ、アーティストには1回もくさしたことなかった。でも世の中の人って、すぐ「お前が聴いてるのはダサい」ってなっちゃうじゃないですか。

―音楽に関しては、そういう主観的なやりとりが結構ありますよね。

粗品：個人的には、結構ギリギリの音楽活動をしていると思っているんです。言うたら、粗品という芸人と、音楽をやってる時の佐々木直人っていう本名の自分。この2人って、兄弟や仲間のようでもあり、ライバルや敵でもある、みたいな難しい立ち位置で。「粗品がこれ聴いたらどう言うかな」「佐々木がこの粗品を見たらどう思うんやろ」って、かなり葛藤してきた数年でした。その中で、「粗品も、サブスクでしか佐々木の音楽聴かんやろ」じゃないけど……そう考えると、チャレンジングなことがよりできる。これまでは、どこかで、「粗品という面白い人間がやってる音楽」っていうプレッシャーがすごかったんです。

―粗品さんの一挙手一投足が、年々、考えられないくらい注目されていますもんね。

粗品：前のアルバムも、ユーモアやアイデアを散りばめていて。お笑いですごいやつが音楽やるなら、全部のキーに転調する曲を作らなあかん、変拍子の曲を作らなあかん、ってなんとなく思っていたんですよ。もちろん、あれも100パーセント素晴らしいものではありましたけど、今回はもうちょっとまっすぐというか。僕の音楽観で1個芯にあるのが、ライブのたびに言っている生き死にの話で。「生きなあかんよ」ということ。自殺とか、そういうのは止めたいと。そういう思想なんです。ライブに来てくれる皆さんは生き続けるべきだし、生き続けて俺の前に来てくれたんだったら、マジでありがとうと。みんな褒められてなさすぎるよ、生きてて偉いからなお前ら、って言いたいんですよ。

―ライブで一人一人のお客さんの目を見て、10分近くかけて言葉を投げかけていたのが、すごく印象に残っています。

粗品：例えば、やす子っていう芸人が「生きてるだけでみんな偉いです」とXで呟いたら、違うタレントに「死んでください」って言われたみたいな。僕が身を置いているのは、そういう世界なんです。それで別に「やす子頑張れ」とも思わない。芸人がSNSやる以上は……っていうフワちゃん的な観点もあるし。でも、やす子の言ってることも絶対間違ってないと思ってる。そういう葛藤がある中で、もっと本当の自分を出せたのが今作です。

―野良感を大切にして、あえて音が外れていても直さなかったところもある、とDVDの楽曲解説では語っていますよね。

粗品：もっと綺麗なテイクも録れるだろうけど、ここで終わらそうか、みたいな。心を許してるというか。会場に来て作品を買ってくれる方になら聴いてもらっていいよ、っていうノリですね。

―音楽家・粗品の本当の部分が詰まった作品だと。

粗品：本当に詰まっていると思います。

―12曲目のタイトルのない曲だけは、DVDでも解説していませんでした。話せる範囲で、どんな思いで作った曲か聞かせてください。

粗品：今まで、お父さんをテーマにした曲（「はるばらぱれ」）と、お母さんをテーマにした曲（「直人とお母さんの歌」）を作ってきたんですけど、この12曲目は初めて自分のことを歌った曲です。僕のテーマソングじゃないですけど、これで佐々木家3人、家族分が全員揃ったような。今の僕のリアルな心境が描かれた歌詞で、言葉としてまあまあ衝撃的なフレーズもあって。

―かなりストレートですよね。

粗品：でも今、ほんまに悩んでるんです。DVDでこの曲を解説しなかったのは、もったいぶったのもありますけど、正直、語れることがそんなにないというか。自分でもまだ答えが出てない。とりあえず目の前のライブと音源作りをやろう、っていう感じでした。現在進行形で悩んでる、等身大の曲ですね。

―今は少し、客観的に見られるようになってきましたか？

粗品：まだ難しいですね。今回、「覚悟」っていう言葉が1つ軸にあるんですけど、この先音楽を続けるにしても、やめるにしても、相当な覚悟を持って選ばないといけない。最近はそう解釈できてきています。でも、まだ決めきれてないですね。

―これまでも相当な覚悟でやってきたと思います。なぜ今、「覚悟」が軸になっているんでしょう。

粗品：粗品っていう人間のコンテンツ力や影響力が、いい意味でも悪い意味でも大きくなりすぎたんですよね。大げさな話をすると、大谷翔平と10分喋れたら、めっちゃ貴重な時間を割いてくれたって思うじゃないですか。それと一緒で……いや、別に俺がめっちゃ金稼いでいるわけじゃないんですけど、音楽を始めた頃に比べて、自分という人間がぐんぐん伸びて、立場も上がって、調子いいんですよ。端的に言うと、粗品に試されている感じですね、佐々木が。「覚悟足りてんのかお前」って。濁しながら言わしてもらうと、そういう感じです。

―サウンド面についても聞かせてください。今作では、藤本ひかりさんに加えて、TomiさんとFami。さんがベースで参加しているのも大きな変化です。

粗品：11カ所のツアーで各1曲ずつ、ライブタイトルになっている表題曲「怪獣こやけ」「覚悟の鬼」を加えて全部で13曲。各会場で披露する新曲を作ろうと、いつもの藤本さんにオファーしたのですが、スケジュールの都合でどうしても何カ所か抜けてしまう。それでFami。さんとTomiさんにお願いしました。この3人体制でいくなら、音源もその土地でその曲を披露する人に弾いてほしいなと思って、代わる代わるやってもらいました。

―違いは感じましたか？

粗品：むっちゃ感じましたね。ベースって、音楽にあんまり詳しくない人には聴き取るのも難しい楽器だと思うんですよ。それやのに、一般の方が聴いてもわかるぐらい違う。13曲を4曲ずつ、藤本さんだけ5曲弾いてもらいましたが、それぞれの個性が突き出て、楽曲にいいエッセンスを加えてくれました。今までは藤本さんのベースだけが僕の音楽だったんですけど、Fami。さんは若くて積極性もあるので、せっかくなら攻撃的なベースを弾いてくれとオーダーしました。Fami。さんが名を馳せた「ベース弾いてみた」でバズるぐらいの、ベースが1番目立っていいからぐらいのラインでって。それが楽曲とすごくマッチした。Tomiさんは1番お姉さんで経験も豊富で、楽曲の理解度もすごく高い。文学的な一面も垣間見えたというか。「ここはこういう解釈で合ってますかね」みたいなやり取りを濃密にさせてもらって、安定感もあれば、胸がドキドキするようなフレーズもあって。どっちも、これも粗品の音楽って言っていいんだ、みたいな。すごく景色が広がりましたね。

―ライブにも違いは出ましたか？

粗品：かなりベーシストに引っ張られました。Tomiさんはお客さんとの一体感を生むタイプで。僕はそういうタイプじゃなかったんですけど、俺もやってみようとやったら、すごく好評でした。Fami。さんは音楽オタクなので、ライブによって「ここはドライかウェットか」みたいな深い話をするんですよ。それに合わせて自分も弾いてみたり。個性豊かな、それぞれのライブになりました。

―ツアー「怪獣こやけ」は、各地のライブハウスを巡ったのも特徴ですよね。

粗品：前回のツアーをやった時ぐらいから、小さいライブハウスでやりたいと思っていて。アーティストとして成長できるかなって、修行の意味も込めてやりたかったんです。

―実際に回ってみてどうでしたか？

粗品：30日間で11カ所を回り切ったんですけど、スケジュールがいかつくて。合間にお笑いの仕事もある。東北の公演の合間の移動日に、僕だけ東京に戻って劇場で仕事して、また東北に行くみたいな。本来ならあまり意味のない行程で疲れも溜まるんですけど、それでもこなせたのは、お笑いとの両立という意味ですごく自信になりました。それに今回は、褒められることがものすごく多くて。最初の頃から見てくれているPAさんやイベンターの皆さん、ずっと一緒にやっているチームが「むっちゃよくなってる」って言ってくれて。

―特典のブックレットには、13篇の短編小説が収録されています。ショートショート的な作品からグッとくる作品まで、どれも面白くて読後に余韻が残りました。どうして、音楽だけでなく小説も収録されたんでしょう？

粗品：これは正直に言いますけど……今まで「小説書きませんか」「自伝でもいいんで書きませんか」っていうオファーをたくさんいただいていたんですけど、一切受けてきませんでした。どっかのタイミングで、粗品が初めて物を書くっていうのがすごく付加価値になればいいなと思っていて。ある程度行った芸人が「映画撮ります」ってなったら、「おー、どんな映画やねん」って楽しみじゃないですか？ 我ながら、粗品が小説書きましたってなったら、すごく読みたいと思う。そのカードを今まで大切にしてきて、それを音楽というフィールドで切る、それが僕の覚悟でした。

―それだけ、今作を手にとって欲しいという覚悟が詰まっていると。

粗品：綺麗なことは、なんぼでも語れるんですよ。「曲の解像度を高めてもらうために、関連した小説を書きました」とか、いきりたいとこなんですけど、いやいや、はっきり言いますけど、『怪獣と鬼』っていう作品をもっとすごいものにするために、付加価値をつけるために書いた、という感じです。

―各篇に共通した、とある構成も印象的でした。

粗品：手応えのあるものが書けて。それが会場限定販売のCDの付録っていうのは、最強の付録ちゃうかなと思います。

―さらに「太客ライナーノーツ」も収録されています。これがまた愛と深い分析に満ちていて読み応えがありました。

粗品：僕は結構、自給自足型なんですよ。自分で曲を出して、自分で解説して。だから1回、第三者からの考察も入れてみたいなと思って、普段からそういうことを言ってくださるファンの方にオファーしました。文章が小気味よくて上手で、「物を書く仕事されてるんですか？」って聞いたら、「そんなことないです」とおっしゃっていましたけど、すごく大切なページになったと思います。

―終わり方もグッときました。

粗品：僕も感動しました。あれは素晴らしかったです。

―11月9日からの「覚悟の鬼」ツアーは、どんなツアーにしたいですか？

粗品：お客さんの覚悟も試しに行ってるというか。こういうCDの売り方をしているので、「仕事で行けないんですよ」って言ってた人が「仕事休んで行きます」って言ってくれたり、家庭の事情がある人も「その日だけ誰かに任せて、覚悟を見せに行きます」って言ってくれたり。そういう人たちが集まってくるので、こっちも今まで以上に本気でやらなあかんと思っています。まずは『怪獣と鬼』の楽曲の発表会ですね。それをやりつつ、「怪獣こやけ」ツアーで学んだことも放出できる時間を作りたいです。ベースは今回、藤本さんが全会場やってくださいます。

―このツアーの先については、今どんなことを考えていますか？

粗品：正直、真っ白かもしれないです。2027年の音楽の予定は、ほんまに1つも決まってないんですよ。次のライブも、音源をいつ出すかも決まってない。だから一旦、「覚悟の鬼」をやりきってから、みんなと相談したいなと。個人的には、ちょっとオフにして旅行に行って、自分が何を思うかな、っていうところですね。

―そういう意味でも、粗品さんの音楽活動にとって、すごく大きなツアーになりそうです。

粗品：アーティストの方って、「このライブで今までの集大成をぶつけます」みたいなこと、あるじゃないですか。ただ、そういう皆さんって、実はその先の予定も決まっていると思うんです。ライブの最後に特報を出さなくても、音楽業界って1年先、2年先まで当たり前みたいに埋まっていく。いろんなプロジェクトが動いている中での集大成なんですよね。でも今回の俺の「集大成」は、この先の何カ月間かも含めた集大成と思ってもらえれば。だって、次の予定がないですから。本当の意味での、超越した120パーセントの集大成のライブになると思います。

＜ライブ情報＞

粗品TOUR 2026「覚悟の鬼」

2026年11月9日（月）【愛知】名古屋 ダイアモンドホール [SOLD OUT]

2026年11月11日（水）【大阪】Zepp Osaka Bayside

2026年11月17日（火）【東京】豊洲PIT

https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=718318

＜リリース情報＞

粗品

「怪獣と鬼」

=収録曲=

01. 怪獣こやけ

02. 鬨の光耀

03. マトリカリア

04. 少女魔導遊

05. 無双のヒーローサウンド

06. 私は心の中に粗品を飼っています。

07. あえかまほろば

08. アレグロバイテンストラテジー

09. 今夜大作戦

10. パレイドリア・ドロシー

11. 棘の節操

12.

13. 覚悟の鬼

2CD＋DVD ¥8,800 (tax in)

『覚悟の鬼』ツアー会場限定販売