鈴木実貴子ズ、メジャー3rdアルバム発売決定、「あばら」「いばら」の次は「さらば」

鈴木実貴子ズが、2027年1月27日（水）にメジャー3rdアルバム『さらば』をリリースすることを発表した。

メジャー1stアルバム『あばら』、2ndアルバム『いばら』に続く今作のタイトルは「さらば」。既発曲「心臓」「へいべべ」の収録が決定しており、その他の収録曲やアートワークなどの詳細は後日発表される予定。

さらに、2027年4月より、全国5箇所を巡る鈴木実貴子ズ初のワンマンツアーとなる「さらば」リリースツアーの開催も合わせて発表した。来年2027年2月10日（水）にはバンド史上最大規模となる東京・恵比寿LIQUIDROOMでのワンマンライブを控えている。

■鈴木実貴子（Vo./Gt.） コメント全文

できちゃいましたね！めっちゃいいのが！こんないいやつ出来ると思ってなかったのに、なぜか出来てしまったね！「あばら」「いばら」「さらば」です！勝手に3部作！勝手にシンドバッド！

いつもアルバムのテーマとかは無く、ただその時期に出来たものを詰めていく。今回もそう。今回は47路上弾き語りをやった事で出来た曲が多い。（前回のアルバムが「いばら」だったせいで「いばらの道」企画が始まって、47都道府県行ったんやけど、それをふまえて今回のアルバム「マシュマロ」にしようかと思っとったん。「マシュマロの道」企画でヌル〜い幸せな企画始まるかも、と期待して。でもふざけきれやんかった。真面目な自分が出た。）

路上で歌って、感じた事が曲になって、それを路上で試して、固めて、ドラムと合わせて、他の楽器に入ってもらって、、。（ええよねーーええんよーー！今回も自分ら以外の楽器がァ！聴いた？あーまだ聴けやんかぁー！可哀想ー！めっちゃええのに！はよ、きいてほc）そしたら過去一のやつができとった！しんどさの真ん中は「自分との戦い」があって、それに打ち勝つ武器として「他人」がおって、1人なんやけど武器も沢山あるやんけ！と気付かされた。自分のしょぼさと弱さも沢山見たし。詰まってんなぁ！なんか色々！景色と想いがヨォ！色が豊かや！はよ聴いてほc

■ズ（Dr.） コメント全文

1stアルバムは『あばら』、2ndアルバムは『いばら』。メジャーデビューしてからここまで安直に50音順で来たけど、3rdアルバムは『うばら』でも焼肉業界に一石を投じる『○バラ』でもありません。が、3部作の感じはあるので語感は残しつつ、今のターンの区切りをイメージして『さらば』というタイトルになりました。

メジャーなんてよく1年か2年で終わってるアーティスト見かけるし、普通にそのうちホリプロも日本クラウンもクビになるだろなって思ってたから、その時に自主で『さらば！』ってCD作ろうと思ってたんだけど。。。何故か契約期間も延長され、3枚目のリリースを発表することができました！

うーん、、、よく言うとこの2年間で酸いも甘いも経験させてもらって、そのうえで今すごくいいチームに恵まれて。かつ、アラフォーの2人なんですが今が1番かっこいいかも？と思うことが出来ていて。そうであるならば、これまでの経験をもとに身支度を整えて、さあもう一歩踏み出してみるか！の、『さらば』です。

正直、間違いなく現時点での最高傑作。あぁこれ残してバンドやめてぇー！！あの人から開放されてぇー！！、、、けど、まだ可能性あるからやめられない。

こびりついた心のススにおさらばできるような、いつかの、誰かの、何かになるようなアルバムだったらいいなと思いまズ。

＜リリース情報＞

鈴木実貴子ズ

メジャー3rd アルバム『さらば』

2027年1月27日（水）リリース

¥3,300（税抜価格：¥3,000）／CRCP-20633

収録曲：「心臓」「へいべべ」その他、

Pre-add/Pre-save（配信事前予約）：https://lnk.to/pre_saraba

アルバム詳細：https://mikikotomikikotomikiko.jimdofree.com/

＜ツアー情報＞

「さらば」リリースツアー

2027年4月29日（木）福岡・Utero

2027年5月7日（金）愛知・名古屋千種文化小劇場

2027年5月15日（土）宮城・仙台LIVE HOUSE FLYING SON

2027年5月22日（土）大阪・LIVE HOUSE Pangea

2027年5月29日（土）北海道・札幌Klub Counter Action

詳細：https://eplus.jp/suzukimikiko2027-hp/

︎鈴木実貴子ズ Official HP http://mikikotomikikotomikiko.jimdofree.com