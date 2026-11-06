超絶技巧ギタリスト、モリー・タトルの原点と素顔──ブルーグラスの革命児が歩んだ軌跡

超絶技巧のギター・プレイとジャンルの枠を超えた音楽性で、ブルーグラスの新時代を切り拓くモリー・タトル（Molly Tuttle）。1993年生まれの彼女は、グラミー賞最優秀ブルーグラス・アルバム賞を2年連続で受賞。米Rolling Stone誌「史上最高のギタリスト250人」にも選出され、2025年の最新作『So Long Little Miss Sunshine』ではロックやポップスにも接近するなど今も進化を続けている。

2027年2月11日・12日には、公私にわたるパートナーであり、オールド・クロウ・メディスン・ショウのフロントマンとして知られるケッチ・セコー（Ketch Secor）とともに、ブルーノート東京で来日公演を開催。これを記念して、ブルーグラス界初となるグラミー賞最優秀新人賞へのノミネートを果たした2023年の米Rolling Stone誌によるインタビューをここに発掘。かつてルームメイトだったビリー・ストリングスとの交流、幼少期から磨き上げたギターの才能、全身性脱毛症と向き合ってきた経験まで。稀代のギタリストが飛躍への道のりを語る。

モリー・タトルがタウンズ・ヴァン・ザントの名曲「White Freightliner Blues」を披露（2018年）。高速フラットピッキングと変幻自在のギター・テクニックを、手元のクローズアップ映像とともに堪能できる

歴史的ノミネート、ブルーグラスの新時代

大晦日を翌日に控えたナッシュビル。モリー・タトルはライマン・オーディトリアムの楽屋で、その夜のステージに向けて準備を進めている。オールド・クロウ・メディスン・ショウの年末恒例公演で、オープニング・アクトを務めるのだ。タトルは以前にもライマンのステージに立ったことがある。しかし今回は、その名前にひときわ輝かしい肩書きが加わっている。このブルーグラス・ギタリストは、2023年開催の第65回グラミー賞で最優秀新人賞にノミネートされているのだ。

1月14日（※2023年）に30歳の誕生日を迎えるタトルは、故郷であるカリフォルニア州のベイエリアを離れ、19歳でボストンのバークリー音楽大学に進学してからの10年間を振り返る。「この10年間を振り返ると、すごく感慨深い。『本当にこれでうまくいくんだろうか』と、自信をなくしたことも何度もあったから」とタトルはRolling Stoneに語る。「でも、20代最後の数年間で、すべてがうまく噛み合うようになった」

2022年春、タトルはソロ3作目となるアルバム『Crooked Tree』をリリースし、各方面から絶賛を浴びた。自身のバンド、ゴールデン・ハイウェイとともに全米各地の大型フェスティバルで圧巻のライブを繰り広げ、2023年夏にはボナルーやアンダー・ザ・ビッグ・スカイへの出演も控えている。9月には国際ブルーグラス音楽協会（IBMA）の年間最優秀女性ボーカリスト賞を受賞した（同団体からは2017年と2018年にも年間最優秀ギタリスト賞を贈られている）。

第65回グラミー賞で最優秀ブルーグラス・アルバム賞を受賞した『Crooked Tree』の表題曲

しかし、グラミー賞の最優秀新人賞へのノミネートは、また格別な意味を持つ。この部門は世界中のあらゆるジャンルのアーティストを対象としており、タトルとともに候補に名を連ねているのは、イギリスのウェット・レッグ、ブラジルのアニッタ、イタリアのマネスキンといった面々だ。ブルーグラスのアーティストが最優秀新人賞を争うこと自体が歴史的な出来事であり、1960年に同賞が創設されて以来、この部門にノミネートされたのはタトルが初めてとなる。

「（ノミネートされたなんて）信じられない。こんなことが起こるなんて、想像もしていなかった。このような形でブルーグラスを代表できるのは、本当にうれしい」とタトルは語る。彼女は『Crooked Tree』でグラミー賞の最優秀ブルーグラス・アルバム賞にもノミネートされており、デル・マッカーリー・バンドやピーター・ローワンといった、このジャンルのレジェンドたちと賞を争うことになった。『Crooked Tree』は、自身のブルーグラスのルーツと、活動当初から支えてくれた人々に敬意を表するべく、明確な意図を持って制作された作品だ。しかし、タトル自身は決して一つのスタイルにとどまるアーティストではない。ブルーグラス特有の甲高く哀愁を帯びた「ハイ・ロンサム・サウンド」の枠を軽やかに飛び越え、カントリーやフォーク、ポップスの世界へと自由に足を踏み入れている。

「自分の中には、あらゆるスタイルの音楽を一度に全部演奏してみたいと思う部分がある。でも一方で、自分に制約を課すことで得られる自由もあるんです。例えば『今回は王道のブルーグラスを演奏して、誰もが気軽にジャムセッションできるようなコード進行で曲を書いてみよう』と決めるようなことですね」とタトルは語る。「今の時代の難しさは、実にさまざまな音楽に触れられること。私の中には、今でも実験を続け、音楽の枠を押し広げていきたいと思う部分があるんです」

超絶技巧ギタリストの原点、ビリー・ストリングスとの青春

カリフォルニア州パロアルトで育ったタトルは、幼い頃からミュージシャンに囲まれていた。父親のジャックは、複数の楽器を演奏するマルチプレイヤーであり、音楽教師でもある。イリノイ州の農場で育ったジャックは、地元のブルーグラス・フェスティバルに足を運び、ラジオ番組『グランド・オール・オープリー』を欠かさず聴きながら、バンジョー奏者だった父親と一緒に音楽を演奏していた。やがて西海岸に移り住み、音楽教師になったジャックは、モリーと2人の息子、サリヴァンとマイケルをメンバーに迎え、ファミリーバンド「ザ・タトルズ・ウィズ・AJ・リー」を結成した。

「ブルーグラスは、ずっと私の家族の一部だった」とタトルは語る。「父が演奏する音楽を聴いて育ったし、農場に帰省すると、祖父や叔母と一緒にジャムセッションをしていた。私は昔から音楽に惹かれていたんです。そして、ようやくギターを手にしたとき、すべてがしっくりきた」

タトルが最初に挑戦した楽器はバイオリンだったが、「弾き始めの頃は音があまりにも耳障りだった」ため、好きになれなかった。ピアノにも挑戦したものの、楽譜を読むことや、かしこまった雰囲気のレッスンが性に合わなかった。その点、ギターはもっと気楽で、親しみやすい楽器だった。「コードをかき鳴らして、父と一緒に演奏することができた」と彼女は語る。「歌うことも好きだったし、ギターは自分の歌に伴奏をつけるのに、とてもいい楽器なんです」

トニー・ライス、デイヴ・ローリングス、デヴィッド・グリア、クラレンス・ホワイト、ドック・ワトソンといった伝説的なギタリストたちに影響を受け、ギターへの情熱にあふれていた若きタトルは、フラットピッキングやフィンガーピッキングの習得に没頭した。ギターソロを耳で聴いて解き明かし、父親や兄弟たちと何時間もかけて、さまざまなギター・フレーズを練習した。

ギターの巨匠トミー・エマニュエルとの共演映像

タトルは単にギターの才能に恵まれていただけではない。超絶技巧を誇る名手になる可能性を秘めていた。2012年には故郷を離れてバークリー音楽大学に進学し、同じ年にノースカロライナ州で開催される弦楽器を中心とした音楽フェスティバル、マールフェストのクリス・オースティン・ソングライティング・コンテストで優勝した。バークリーで学んだ後、ソロ・アーティストとしてのキャリアを築くべく、2015年にナッシュビルへ移住。イースト・ナッシュビルのペットウェイ・アベニューにある家に住み始めた彼女は、同じく野心にあふれ、成功を夢見るもう一人の天才ギタリスト、ビリー・ストリングスとルームメイトになった。現在、ストリングスは全米屈指の人気ライブ・アーティストの一人として知られている。

「私はミニバンでツアーを回っていて、ビリーも自分のバンを持っていた」とタトルは語る。「二人とも、いつもツアーに出ていたんです」

タトルとストリングスが珍しくナッシュビルに戻っているときには、通りの向かい側に住むリンジー・ルーの家まで歩いていき、ポーチでジャムセッションを楽しんだ。ルーはブルーグラスやアメリカーナのシーンで頭角を現しつつあったシンガーソングライターだ。「リンジーは、大人数でのジャムセッションを仕切る中心人物のような存在だった」とタトルは語る。「彼女はよくパーティーを開いたり、自宅でコンサートを開催したりしていて、それが本当に楽しかった」

ビリー・ストリングスとの共演映像、二人の超絶技巧がぶつかり合う（2019年）

タトル、ストリングス、ルー、そしてシエラ・ハル、グリーンスキー・ブルーグラス、インフェイマス・ストリングダスターズといったミュージシャンたちの間にある仲間意識こそが、ブルーグラスへの新たな評価の波を後押ししている。ほかの音楽ジャンルにも積極的に踏み込むアーティストたちに惹かれ、新たなファンが集まることで、ブルーグラスへの関心は高まりつつある。

「私たちの世代のブルーグラス・ミュージシャンは、新しい方向へと音楽を押し進めている」とタトルは語る。「ジャンルの壁を壊していくこのシーンに、自分も参加できていることを幸運に思います」

自分自身を受け入れる強さ、音楽と生きる決意

タトルは私生活でも、大きな壁を乗り越えてきた。全身の体毛が失われる全身性脱毛症と診断された経験を、自分自身の強さへと変えてきたのだ。近年、彼女はSNSやステージ上で自らの体験を語ることで、同じ境遇の人々との連帯や周囲からの支援を得てきた。2019年には、第18回アメリカーナ・オナーズ＆アワーズのレッドカーペットに、ウィッグを着けずに登場した。

「自分でも驚いたのは、（自分の体験を打ち明けたことが）自信を持つきっかけになったこと。こんなにも肩の荷が下りるなんて、思ってもみなかった。私はずっと、誰かの助けになりたくて自分の体験を伝えたいと思っていたし、その気持ちは今でも大切にしています」とタトルは語る。「でも実際には、それが自分自身の人間的な成長にも大きくつながった。そして、ステージ上でウィッグを外すような、以前の自分には想像もできなかったことまでできるようになったんです」

ライマンでのサウンドチェックに向けて準備を整えたタトルは、ゴールデン・ハイウェイのメンバーたちを集め、ステージへと歩き始める。しかしその前に、これまで自分が歩んできた道のりと、2月5日のグラミー賞授賞式で最優秀新人賞の受賞者が発表された後、どんな未来が待っているのかに、もう一度思いを巡らせる。

「子供の頃から、ずっとこれがやりたかった。どんなに大変なことがあっても、私は年を取るまで音楽を続けると決めている」とタトルは語る。「どんな形であれ、必ず続けていく方法を見つけるつもりです」

故ドリー・パートンの名曲「9 to 5」をカバー。今年10月に配信リリースされたライブ音源に、ツアーの舞台裏やライブの模様を収めたダイジェスト映像。

※編集部追記／2026年11月

この記事が公開された2023年、モリー・タトルはグラミー賞の最優秀新人賞を逃したものの、『Crooked Tree』で最優秀ブルーグラス・アルバム賞を初受賞。翌2024年にはゴールデン・ハイウェイとの『City of Gold』で同賞を連続受賞し、ブルーグラス界を代表する存在へと飛躍した。2025年発表の最新作『So Long Little Miss Sunshine』では、カントリーやロック、ポップスを大胆に取り入れた新境地を開拓。2026年のグラミー賞でも最優秀アメリカーナ・アルバム賞など2部門にノミネートされた。

2027年2月11日・12日には、オールド・クロウ・メディスン・ショウのフロントマンであり、公私にわたるパートナーでもあるケッチ・セコーとのデュオでブルーノート東京に登場する。二人は2026年8月に結婚しており、今回の来日公演は夫婦による特別なステージとなる。

ケッチ・セコーとの共演ライブ映像、ザ・ポーグスの名曲をカバー

From Rolling Stone US.

モリー・タトル＋ケッチ・セコー来日公演

2027年2月11日（木・祝）・12日（金）ブルーノート東京

2月11日（木・祝）

1st：OPEN 15:30 / START 16:30

2nd：OPEN 18:30 / START 19:30

2月12日（金）

1st：OPEN 17:00 / START 18:00

2nd：OPEN 19:45 / START 20:30

出演：

モリー・タトル（Vo、Gt）

ケッチ・セコー（Vo、Fiddle）

料金： 8,800円（税込）

※座席によって別途シートチャージあり。

予約開始：

Jam Session会員先行：2026年11月12日（木）12:00〜

一般予約：2026年11月19日（木）12:00〜

公演詳細・予約：https://www.bluenote.co.jp/jp/artists/molly-tuttle/

モリー・タトルがタウンズ・ヴァン・ザントの名曲「White Freightliner Blues」を披露（2018年）。高速フラットピッキングと変幻自在のギター・テクニックを、手元のクローズアップ映像とともに堪能できる