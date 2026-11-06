IS:SUE、2度目の全国ツアーを豊洲PITで完走「これからもみんなを笑顔にするからね！」

4人組ガールズグループ・IS:SUEにとって2回目となる全国ツアー『2026 IS:SUE 2ND TOUR - THE EDITION』のファイナル公演が、11月4日（水）に東京都・豊洲PITで開催された。本ツアーは全国8都市・8公演に渡って開催。この日は全国ツアーのファイナル公演日だけではなく、IS:SUEにとって5枚目となるSINGLE『COMING SOON』のリリース日という事で、IS:SUEのファン・REBORN（リボン）にとってはより特別な日となった。オフィシャルレポートを掲載する。

IS:SUEにとって2回目となる全国ツアー『2026 IS:SUE 2ND TOUR - THE EDITION』のファイナル公演は、雨が降り止まない東京都・豊洲PITで行われた。会場内は、オールスタンディング。決して快適とは言えない環境かもしれないが、IS:SUEのファン・REBORNにとっては、何よりも楽しみな気持ちが勝っている。開演時間が来て、会場で流れているBGMが大きくなると、いっせいに上がった大きな歓声から、それを感じさせられた。

1曲目として披露されたのは、この日リリースとなった5TH SINGLE『COMING SOON』のタイトル曲「New Look」。ステージに設置された、ショーケースに見立てたボックスの中から4人が登場すると、会場は熱狂の渦に包まれる。その熱量を4人に届けるかのように、REBORNが今度は大きな声でコールをする姿が印象的だった。

「No.4」で魅せたあと、ステージは暗転。そこから、わずか数秒後、スポットライトが再びステージを照らすと、そこにはソファに座る4人が。曲中、ソファの後ろに回ったNANOが、座ったままのYUUKIをぐっと引き寄せ、頭を撫でると会場からは大きな歓声が上がっていた。

この日、最初のMCではRINOが「RINOでーす！」といつもよりも長めに、声を出し続け会場からの歓声を煽るシーンも。RINは「今日は燃え尽きるつもりで来ているので、皆さんも燃え尽きる気でお願いします！」と呼びかけ。すでに熱量の高いREBORNの気持ちをさらに高めていた。

IS:SUE©︎LAPONE GIRLS

MCの後にはIS:SUE EDITIONALと銘打ち、NANOが「Butterfly」を美しく、RINが「STATIC」をエモーショナルに、RINOは「Moonlight Dance」を大人っぽく、YUUKIは「NO Game Over」をダンサブルにパフォーマンス。さらに、ライブの中盤にはNANOとRINOが椎名林檎の「本能」を妖艶に、YUUKIとRINが安室奈美恵の「Chase the Chance」をパワフルにカバーする一幕も。4人でのステージは言わずもがな、ソロやユニットでのパフォーマンスで会場を楽しませてくれたツアーだったと再確認させられた。

ライブの終盤には、リリースされたばかりの「Top To Toe」を初披露。ファイナル公演限定で撮影可能な中での披露となり、REBORNもツアーファイナルゆえのサプライズに大盛り上がり。スマートフォンを向けながらも、しっかりと声を上げ盛り上げていた。

ツアーの追加公演かつファイナル公演を終えた最後には、メンバー1人ひとりからの挨拶も。ここでRINは「今回が、私にとっては、初めての全国ツアーということで、正直心配事も不安も最初からたくさんありました。でも、今は幸せな気持ちで満たされています」と笑顔で挨拶。続くYUUKIは「今、私が満たされているように、みんなにも特別な経験を共有できていたらいいなって思っています」と優しい表情で語った。RINOは「1stツアーよりも多くの都市を回れたことは、すごく嬉しかったし、ツアーを開催できること自体当たり前じゃないと思うので、本当にありがとう」と感謝を伝える。最後にNANOは「愛で溢れる、この空間が、もっともっと大きくなっていけるように、私たちも努力を忘れずに、感謝の気持ちを忘れずに、また一歩一歩頑張っていこうと思います！ これからもみんなを笑顔にするからね！」と元気に宣言。最後には、リリースされたばかりの5TH SINGLEから「One Time」をスタンドマイクを使って歌い上げ、ツアーを無事終えた。

IS:SUE©︎LAPONE GIRLS

「2026 IS:SUE 2ND TOUR - THE EDITION」セットリスト

1. New Look

2. Phase

3. No.4

4. 4 Beats

5. New Moon

6. IS:SUE EDITORIAL （Butterfly - STATIC - Moonlight Dance- NO Game Over）

7. THE FLASH GIRL

8. Breaking Thru the Line

9. UNIT COVER（NANO & RINO） 本能 （Original by 椎名林檎）

10. UNIT COVER （YUUKI & RIN） Chase the Chance （Original by安室奈美恵）

11. Quartet

12. Chemistry

13. Top To Toe

14. CONNECT

15. Super Luna

EN1. Windy

EN2. One Time

＜リリース情報＞

IS:SUE

5TH SINGLE『COMING SOON』

2026年11月4日（水）発売

https://is-sue.lnk.to/COMINGSOON

公式サイト：https://is-sue.jp