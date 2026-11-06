藤井 風、国内3都市を巡った「Pre: Prema Tour」がBlu-ray化　フジロックのライブ映像も公開

藤井 風（Fujii Kaze）が、2026年7〜8月に開催した国内アリーナツアー「Pre: Prema Tour」のライブ映像を収めたBlu-ray『Fujii Kaze ”Pre: Prema Tour”』を12月16日（水）にリリースすることが決定した。さらに、本日11月6日（金）20時には、今年の「FUJI ROCK FESTIVAL '26」で披露した「Love Like This」のライブ映像がYouTubeでプレミア公開される。

「Pre: Prema Tour」は、札幌・福井・広島の国内3都市を巡ったショートツアー。日本国内でのライブとしては約2年ぶり、ツアーとしては約3年半ぶりの開催となった。今回のBlu-rayには、ツアー最終地となった広島グリーンアリーナ公演の2日目を収録。演出・監督は山田健人が手がけ、「何なんw」「死ぬのがいいわ」「きらり」「満ちてゆく」といった代表曲から、最新アルバム『Prema』収録の「You」「Prema」「Hachikō」まで、全18曲のパフォーマンスを楽しむことができる。

特典映像には、約35分に及ぶドキュメンタリー「Pre: Prema Behind the Scenes」を収録。2ndアルバム『LOVE ALL SERVE ALL』から3rdアルバム『Prema』に至るまでの間に発表された日本語詞の楽曲7曲をまとめた『Pre: Prema』に焦点を当て、各曲の制作過程を貴重な記録映像とFujii Kaze本人のコメンタリーとともに振り返る。

さらに、フォトグラファーの上山陽介が撮影した写真を収めた32ページの特製フォトブックレット、B4サイズの両面ポスターも付属。三方背ケース仕様となり、ライブ本編・特典映像ともに日本語・英語字幕が収録される。

Fujii Kazeは10月31日、自身最大規模となる「Prema World Tour」を台湾・高雄スタジアムで開幕。初日公演には約5万人を動員し、ワールドツアーの幕開けを飾った。今後は福岡・大阪・東京でのドーム公演を経て、2027年1月に韓国・ソウルでも公演を開催。さらに同年夏にはヨーロッパと北米を巡る予定となっている。

また、11月20日（金）・21日（土）には、東京ドームで「藤井風 ピアノリサイタル」の開催も控えている。

Fujii Kaze『Fujii Kaze ”Pre: Prema Tour”』

2026年12月16日（水）発売

Blu-ray 1枚組／7,369円（税込）

予約：https://Fujii-Kaze.lnk.to/PrePremaTour-BD

収録内容

「Fujii Kaze ”Pre: Prema Tour”」

1. 何なんw

2. もうええわ

3. 死ぬのがいいわ

4. まつり

5. きらり

6. ガーデン

7. 帰ろう

8. You

9. Feelin' Go(o)d

10. It's Alright

11. 花

12. 優しさ

13. Prema

14. 満ちてゆく

15. Okay, Goodbye

16. 青春病

17. Hachikō

18. 真っ白

特典映像

「Pre: Prema Behind the Scenes」（約35分）

封入特典・仕様

32ページ特製フォトブックレット（撮影：上山陽介）／B4サイズ両面ポスター／三方背ケース／紙トレイジャケット／日本語・英語字幕付き

Fujii Kaze - Love Like This (Live at FUJI ROCK FESTIVAL '26)

2026年11月6日（金）20:00 YouTubeプレミア公開

https://youtu.be/w--0e4lxEVA

Fujii Kaze「Prema World Tour」

2026年11月14日（土）・15日（日）福岡・みずほPayPayドーム福岡

2026年12月10日（木）・12日（土）・13日（日）大阪・京セラドーム大阪

2026年12月19日（土）・20日（日）東京・東京ドーム

2027年1月9日（土）韓国・高尺スカイドーム

2027年夏 ヨーロッパ・北米公演予定

特設サイト：https://hehn.fujiikaze.com/pwt/