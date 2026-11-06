Dannie May、架空のテーマパークの世界感切り取った4thアルバムジャケ写公開

Dannie Mayが、2027年2月10日にリリースする4thアルバム『DECALAND』のジャケット写真を公開。架空のテーマパーク”DECALAND”の世界観を切り取ったビジュアルとなっている。
『DECALAND』には、「傲慢」「ネガティヴジャンキー」、TVアニメ『鎧真伝サムライトルーパー』のオープニング主題歌「BAD遺伝子」に、新録7曲を加えた全10曲を収録。11月5日からは、全国のCDショップ・ECサイトで予約受付が始まっている。
商品形態は、MAYLAND限定の完全受注限定盤、初回生産限定盤、通常盤の3種。完全受注限定盤と初回生産限定盤には、10月9日のZepp DiverCityで行われた「Dannie May TOUR 2026『YOKAI』」ファイナル公演の本編を全編収めたBlu-rayが付属し、完全受注限定盤にはメンバーによる副音声コメンタリーも追加される。完全受注限定盤は、アクリルコインとALL ACCESS風ラミネートパスを同梱したスペシャルボックス仕様で、ファンクラブ「MAYLAND」で12月3日まで受注を受け付けている。
また、2027年2月から始まる全国9都市ツアー「ONEMAN TOUR 2027『DECALAND』」のMAYLAND会員2次先行も、11月11日まで実施中。広島公演と福岡公演は、先行受付分がすでにソールドアウトとなっている。
＜リリース情報＞
Dannie May
4th Album『DECALAND』
2027年2月10日（水）リリース
全10曲収録
＜収録予定曲＞
・傲慢
・ネガティヴジャンキー
・BAD遺伝子（TVアニメ『鎧真伝サムライトルーパー』オープニング主題歌）
ほか、新録7曲
※曲順未定
『DECALAND』特設サイト https://decaland.danniemay-official.com/
＜ライブ情報＞
Dannie May ONEMAN TOUR 2027「DECALAND」
2月26日（金）広島・Six One Live Star ※SOLD OUT
3月5日（金）石川・金沢AZ
3月7日（日）宮城・仙台darwin
3月22日（月）愛知・DIAMOND HALL
3月28日（日）福岡・DRUM Be-1 ※SOLD OUT
4月3日（土）北海道・cube garden
4月17日（土）大阪・なんばHatch
4月18日（日）香川・高松MONSTER
5月6日（木）東京・Zepp Haneda（TOKYO）
【MAYLAND会員2次先行】
受付期間：2026年11月5日（木）12:00〜11月11日（水）23:59
お申し込み・詳細 https://mayland-dannie.com/
公式サイト：https://danniemay.com/