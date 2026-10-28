「一番くじ 『劇場版 薬屋のひとりごと 亡妃の秘宝』」について、全ラインナップが公開された。店頭販売は12月5日より順次開始予定で、ファミリーマートや一番くじ公式ショップ、一番くじONLINEなどで展開される。

今回の一番くじでは、劇場版衣装の薬屋のひとりごとキャラクターたちを描きおろしイラストやフィギュアで立体化。A賞からH賞、さらにラストワン賞まで、劇場版の世界観を楽しめる豪華なラインナップとなっている。

注目は、劇場版衣装の猫猫と壬氏を立体化した「Dioramiquemaster」シリーズ。A賞の「猫猫 Dioramiquemaster」は、劇場版ならではの衣装をまとった猫猫を約15cmサイズで立体化。キャラクター単体の魅力だけでなく、作品の世界観を表現したジオラマ風の台座や演出も見どころで、飾るだけで映画のワンシーンを思い起こさせるアイテムとなっている。

B賞の「壬氏 Dioramiquemaster」も約16cmサイズで登場。優雅で気品あふれる壬氏の魅力を劇場版衣装で表現しており、猫猫と並べて飾ることで一層世界観を楽しめる。新ブランド「Dioramiquemaster」ならではの高い造形力にも注目したい。

C賞の「ビッグアクリルスタンド」は、劇場版衣装の描きおろしイラストを使用した約16cmサイズの大型アクリルスタンド。描きおろしならではの特別感に加え、存在感のあるサイズ感でコレクションアイテムとしても楽しめる賞品だ。

D賞には「きららいずマスコット」がラインナップ。全2種から選べる仕様となっており、劇場版衣装をかわいらしいデフォルメデザインで再現。約10cmサイズで持ち歩きやすく、バッグやデスク周りに飾って楽しめる。

E賞の「メタルチャーム」は全5種から選択可能。高級感のあるメタル仕様で仕上げられており、劇場版の世界観をさりげなく日常に取り入れられるアイテムとなっている。約5cmサイズで、バッグやポーチのアクセントにも使用できる。

F賞の「ラバーコレクション」は、ラバーチャームとラバーコースターから選べる実用性の高いアイテム。

G賞の「アクリルスタンド」は全5種を展開。描きおろしイラストを使用した2WAY仕様となっており、猫猫、任氏のほか、馬閃、羅半、李白もラインナップしている。

H賞の「ミニ色紙」も描きおろしイラストを採用した全5種。約13cmサイズで飾りやすく、劇場版ビジュアルの魅力を手軽に楽しめる。

そしてラストワン賞には「猫猫 フィギュア」が登場。約18cmサイズのリアルフィギュアで、劇場版衣装の細部まで丁寧に造形。作中の雰囲気を盛り込んだ特製台座も付属し、まさに最後の1個を引き当てた人だけが手にできるプレミアムなアイテムとなっている。さらにダブルチャンスキャンペーンでも同フィギュアが用意されている。

全ラインナップ

A賞 猫猫 Dioramiquemaster（全1種／約15cm）

B賞 壬氏 Dioramiquemaster（全1種／約16cm）

C賞 ビッグアクリルスタンド（全1種／約16cm）

D賞 きららいずマスコット（全2種・選べる／約10cm）

E賞 メタルチャーム（全5種・選べる／約5cm）

F賞 ラバーコレクション（全5種・選べる）

G賞 アクリルスタンド（全5種・選べない）

H賞 ミニ色紙（全5種・選べない）

ラストワン賞 猫猫 フィギュア（約18cm）

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