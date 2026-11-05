大砲の代わりに写真を守る｜パリ郊外のサン＝シール要塞に眠る、1951年のルノー工場の写真

毎年9月の第3週末、フランスは「ヨーロッパ遺産の日」になる。ふだんは閉ざされた官庁や工場、城や要塞が一斉に扉を開く2日間で、僕にとっては一年でいちばん忙しい週末のひとつだった。今年もどこへ行くか、直前まで決まらなかった。車のイベントはもちろん候補に挙がる。ただ、今年はもうひとつ気になる数字があった。ニエプスが写真を発明して、2026年でちょうど200年。フランス全土のテーマも「写真の遺産」だった。車と写真、両方を満たす場所はないか。そう思って探していて行き着いたのが、ヴェルサイユの南西、モンティニー＝ル＝ブルトヌーにあるサン＝シール要塞だった。

【画像】フランスが持つ2000万点もの写真が眠る19世紀の要塞、サン＝シール要塞（写真15点）

ここには文化省の「遺産・写真メディアテーク（MPP）」の写真収蔵庫がある。国が持つ2000万点の写真が、19世紀の要塞の中に眠っているという。しかも、車のアーカイブもあるらしい。これは行くしかない。

取材を申し込むと、写真部門長のマチュー・リヴァラン氏からすぐに返事が来た。遺産の日は一般の見学者が大勢来るから、収蔵庫はちらりとしか見せられない。別の日に改めて、じっくり案内しましょう。願ってもない話だった。当日は下見を兼ねて一般のツアーに混じり、10月1日、改めて要塞の門をくぐった。

門で待つ、ノートルダムの鐘

門を抜けて最初に出迎えてくれるのは、要塞には似つかわしくない大きな鐘たちだ。パリのノートルダム大聖堂の北塔で、150年以上にわたって時を告げてきた鐘である。胴の銘文を目で追っていくと、最後はこう結ばれていた。「私は祝福を受け、私の重さは1915キログラム」。鐘が一人称で自らを名乗るのは、古くからの習わしだという。

この鐘には、要塞にふさわしい因縁がある。大聖堂の鐘はフランス革命の際に降ろされ、大砲や硬貨のために溶かされた。その代わりとして1856年にアンジェで鋳造された4つの鐘は、皮肉にも質の悪い大砲の金属から作られ、形にも難があって、互いの音が合わなかったとされる。2013年、創建850年を機に鐘は新しく作り直され、古い鐘は溶かされる寸前で救い出された。大砲から生まれた鐘が、いまは砲台の要塞で余生を送っている。

2019年の火災に見舞われたノートルダムの彫像も、この要塞に運び込まれて保管されている。ここで型を取って作られた彫刻が、いま再建された大聖堂を飾っているそうだ。写真だけでなく、フランスの記憶そのものを預かる場所なのである。

負け戦が生んだ要塞

サン＝シール要塞の生まれは1870年の敗戦にある。普仏戦争でプロイセン軍に包囲されたパリは、4か月の籠城の末に降伏した。二度と同じ目に遭わないために、セレ・ド・リヴィエール将軍が首都の周囲に要塞の輪を描き、1874年の法律で建設が決まる。パリの南西の要として、ヴェルサイユとサトリーの駐屯地を守り、トラップの台地を押さえ、ル・アーヴルとトゥールから来る鉄道を見張る。それがこの要塞の役目だった。1875年5月に着工、1879年に完成して兵が入った。面積22ヘクタール。籠城に備えて、食料は3か月分、水は6か月分を蓄えられるよう設計されている。兵舎の屋根に厚く盛られた土は、砲弾から建物を守るためのもので、いまはすっかり草に覆われ、丘の一部のような顔をしている。

案内役のマチューは、写真の部屋へ向かう前に、まず要塞そのものを見せてくれた。石積みの回廊を抜け、階段を上ると、頭上に錆びた鉄の塊が現れる。鋲を打った鉄板、円形のレール、巨大な歯車。これがこの要塞の心臓、ムージャン式155mm回転砲塔だ。

160トンを3人で回す

外から見える部分がほとんどないので形を想像しにくいが、戦艦の主砲塔をそのまま地中に埋め込んだもの、と思えばいい。地上には装甲の屋根がわずかに顔を出すだけで、その下で円筒ごと回転し、2門の砲を敵へ向けた。

1876年に採用されたこの砲塔は、設計委員会の書記だったムージャン大尉の名を取っている。鋳鉄製で、厚さ60cmの湾曲した鉄板4枚を円く組み、上に20cmの平たい蓋を載せる。地上に顔を出す部分は直径6m、高さ1.5m。その中に155mm砲を2門、砲身の長さ4.2m、40kgの砲弾を7.5km先まで飛ばした。砲架の駐退と仰角は油圧で、俯仰はマイナス5度からプラス20度まで。1879年から87年にかけて全部で25基が作られ、21基はサン＝シャモンのシャティヨン＝コマントリ社、4基はル・クルゾのシュナイダー社が鋳造した。1基20万5000フラン。

面白いのは回し方だ。砲塔と砲を合わせて約160トン。これを16個のローラーを備えた環が円形レールの上で支え、腕で回すウインチが無限チェーンを引いて旋回させた。電気も蒸気もない。3人の兵士がハンドルを回していたのだと、マチューは言う。下の階には、幾重にも噛み合った歯車とハンドルがそのまま残っている。歯車の歯には150年分の錆が乗っているが、どこも欠けていない。鋳物の仕事として見ても惚れ惚れする出来だ。

この砲塔は、結局一発も撃たなかった。1880年代の後半、高性能炸薬の砲弾が登場して、鋳鉄の砲塔は時代遅れになる。後継の隠顕式砲塔は1基85万フラン、4倍の値段がついた。だから古い砲塔はそのまま残された。1914年、東部のマノンヴィレ要塞の同型砲塔はドイツ軍の砲弾に貫かれたが、パリの南西まで敵は来なかった。砲塔は眠り、要塞は第一次大戦後に陸軍の気象観測所と弾薬庫になった。回廊の梁に、黒地に白文字の古い札が残っている。「MAGASIN AUX PROJECTILES」、砲弾庫。

1982年、この要塞は文化省のものになる。厚い石の壁と回廊は、温度も湿度もほとんど動かない。砲弾を守るために造られた空間は、ガラスのネガと銀塩の紙を守るのに、これ以上ないほど向いていた。砲弾庫は、写真庫になった。

2000万枚の写真と50人

1階から3階まで、回廊に連なるいくつもの部屋に写真がびっしりと収められている。部屋に入りきらず、回廊にまで棚が延びている。かつて兵士たちが詰めていた薄暗い通路に、いまは写真が鎮座している。

MPPは1996年にできた文化省の直轄組織で、歴史的建造物行政の公文書と、国が持つ写真を預かっている。数字を挙げると、文書が書架にして9km、図面25万点、写真2000万点、それを守る職員が50人。本部はパリ東隣のシャラントンにあり、閲覧室もそちらにあるが、写真の現物のほとんどはこの要塞に眠っている。

ここにある写真の多くは、芸術作品というより、フランス各地の建築を克明に写した記録だ。棚には、パリの区ごと、通りごとに綴じられたアルバムが並ぶ。パリの保全地区や歴史的建造物の周辺では、ファサードひとつ直すにも厳しい審査があり、かつての姿に忠実であることが求められる。その「かつての姿」を証明するのが、これらの写真なのだ。

コレクションの始まりは1851年。国が歴史的建造物の記録のために5人の写真家を全国に派遣した「ミッション・エリオグラフィック」、世界で最初の、国家による写真の発注だ。発明からわずか四半世紀で、写真はもう「残すための道具」になっていた。マチューが引き出しから出してくれたバルデュスのアルルの回廊は、紙のネガ10枚を継いで一枚にしたもので、消失点が寸分も狂っていない。その隣の引き出しには1870年のガラスのネガ、110×80cmで13kg。引き伸ばし機がない時代、壁に掛ける大きさの写真が欲しければ、同じ大きさのガラスを用意するしかなかった。写真はかつて、これだけの重さを持っていた。

ナダールの工房から来た25万枚のガラス乾板の部屋だけ、空調が低く効いている。ケルテスのコンコルド広場のパノラマ、ロニスがバゲットを抱えて走らせた少年、ケナの霧のポン・デザール。引き出しを開けるたびに、写真の教科書の一ページが現物で出てくる。

だが、僕が今日ここに来た理由は別の箱にある。

ルネ＝ジャックの箱

青い布貼りの箱を開けると、1951年のルノー・ビヤンクール工場が出てきた。

撮ったのはルネ＝ジャック。1930年代から報道と出版の写真を手がけ、戦後はルノー公団の産業写真を撮った人だ。1951年、国営ルノーは『L'Automobile de France』という白い表紙に金文字の豪華本を自費で出版する。250ページ超、印刷はドレジェ。ドアノー、ウィリー・ロニス、そしてルネ＝ジャックらが、ビヤンクール、フラン、ル・マンの工場を撮り下ろした、国営ルノーの自画像のような一冊だ。箱に入っていたのは、その撮影のネガから、1983年に本人の監修で焼かれたプリントだった。

プレスされたドアパネルが重なり、波のような曲線を幾重にも描いている一枚は、車の写真というより彫刻の写真だ。吊り下げコンベアの上を流れていくのは、この年に生産が始まったばかりの上級サルーン、フレガットの裸のボディ。塗り上がった4CVは、鉄骨の屋根の下に何十台も並んで、天窓からの光を背中で受けている。棚いっぱいに整列した鋳物のギアボックスケースまで、彼の眼を通ると抽象画のようなリズムを帯びる。生産工程を記録するという役目を果たしながら、どの一枚にも写真家の感性がはっきりと息づいている。この箱の中では、戦後フランスがいちばん勢いよく回っていた瞬間が止まっている。

印画を裏返すと、鉛筆の走り書きがあった。「Ouverture」「Fixe 3秒」「Trav. arrière」。写真に枠を描き、何秒止めて、どちらへカメラを引くかまで指示している。この一枚が、映像のオープニングを飾るために使われた痕跡だ。作品として眺めていた写真が、実は仕事の道具として現場を行き来していたことが、裏面から伝わってくる。

実を言うと、僕はサン＝ジェルマンに越してくる前、セガン島のすぐ脇に住んでいた。ルノーの工場があった島だ。工場はもうなく、島には音楽ホールが建っている。その島を毎日眺めていた頃には、隣町の要塞の引き出しに、島の1951年が入っているとは思いもしなかった。

同じ箱に、ブガッティ

ルノーの束の下から、流線形の車体が出てきた。ブガッティのオートライユ。車体に「ÉTAT」の文字と「ZZy 24445」の番号があるから、国営鉄道時代、1933年から37年の間のものだ。大恐慌でロワイヤルが売れず、作ってしまった12.7リッターの直列8気筒の行き先に困ったエットーレ・ブガッティが、エンジンを鉄道車両に積んだ、あれだ。エンジンを車体中央に縦置きにしたため、運転士は屋根の上の小さな運転室から前後を見る。1934年には時速196kmを記録した。車屋が作った列車が、車の写真家の箱に入っているのは、たぶん偶然ではない。

ヒスパノ・スイザを専属で撮っていた写真家の資料もあるはずだ、とマチューは言ったが、この日は見つけられなかった。次に来る口実ができた、と思うことにする。

砲弾庫の引き出し

帰り際、廊下の壁に1枚だけ額に入った写真が掛かっているのに気づいた。帽子に毛皮をまとった女性と小さなオープンカー、その背後を別の一台が風のように流れていく。100年前のパリの、軽やかな一瞬だった。

門へ向かう途中、砲塔の下をもう一度通った。3人の兵士が回すはずだった160トンの鉄は、一度も敵を見ないまま、写真の番人になった。その足元の引き出しで、1951年のビヤンクールはまだ回っている。吊り下げコンベアの上を、裸のボディが、今日も天井へ向かって流れていく。門の脇では、音の合わなかった鐘が、黙ってそれを見送っていた。

Médiathèque du patrimoine et de la photographie（MPP）／Fort de Saint-Cyr

2 route du Fort, 78180 Montigny-le-Bretonneux

https://mediatheque-patrimoine.culture.gouv.fr

収蔵庫の見学はヨーロッパ遺産の日のみ。閲覧室はシャラントン＝ル＝ポン本部（要予約）

写真・文：櫻井朋成 Photography and Words: Tomonari SAKURAI