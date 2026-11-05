大東建託は2026年11月4日、「いい部屋ネット 街の幸福度ランキング2026＜静岡県版＞」「いい部屋ネット 住み続けたい街ランキング2026＜静岡県版＞」を発表した。

調査は2020～2026年、静岡県在住の20歳以上の男女22,926人を対象に、マクロミルの登録モニタに対してインターネット経由で調査票を配布・回収する方法で行った。集計は2022～2026年の回答を基本とし、自治体ごとの回答者数が50人に満たない場合は、2021年、必要に応じて2020年の回答も加えている。

いい部屋ネット 街の幸福度・住み続けたい街ランキング2026＜静岡県版＞

街の幸福度1位は2年連続で「菊川市」、2位は「磐田市」

街の幸福度ランキングでは、菊川市が2年連続で1位に輝いた。2位は3年連続で磐田市、3位は2年連続で駿東郡長泉町となった。

トップ10では、7位の三島市が昨年19位から順位を上げたほか、8位の裾野市もランクイン。裾野市は昨年、偏差値50未満だったため順位が公表されていなかった。また、9位の湖西市も昨年13位から順位を上げてトップ10入りしている。

なお、街の幸福度ランキングは2022～2026年の5年分の回答をもとに集計。自治体ごとの回答者数が50人に満たない場合は、2021年の回答を、さらに必要に応じて2020年の回答を加えている。

街の幸福度ランキング

住み続けたい街1位は3年連続で「駿東郡清水町」

住み続けたい街ランキングでは、駿東郡清水町が3年連続で1位に輝いた。2位は2年連続で静岡市葵区、3位は静岡市清水区となった。

トップ10では、榛原郡吉田町が昨年15位から順位を上げて10位にランクインしている。

なお、住み続けたい街ランキングも2022～2026年の5年分の回答をもとに集計。自治体ごとの回答者数が50人に満たない場合は、2021年の回答を、さらに必要に応じて2020年の回答を加えている。

住み続けたい街ランキング

三島市は「街に誇りがある」で3位、静岡市駿河区は「街に愛着がある」で2位に

街の幸福度と住み続けたい街のトップ5、および各種ランキングの順位も発表された。

トップ5以外では、三島市が「街に誇りがある」ランキングで3位、静岡市駿河区が「街に愛着がある」ランキングで2位となっている。

幸福度の評点は、「全体としてみて、あなたは現在、幸せですか、あるいは不幸せですか」という設問に対し、1点(非常に不幸)から10点(非常に幸福)までの10段階で評価した回答の平均値を10倍し、100点満点に換算している。

住み続けたい街の評点は、「今住んでいる街に、ずっと住んでいたいと思う」という設問に対し、「そう思う」を100点、「どちらかと言えばそう思う」を75点、「どちらでもない」を50点、「どちらかと言えばそう思わない」を25点、「そう思わない」を0点として、回答の平均値からランキングを作成した。

なお、幸福度・住み続けたい街・街に誇りがある・街に愛着があるの順位が「-」と表示されている場合は、偏差値50未満を意味する。また、住みここち・住みたいの順位は、ウェブサイトで発表している順位までを掲載し、それ以降は「-」と表示している。