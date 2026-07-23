大東建託は2026年7月22日、「いい部屋ネット 街の住みここちランキング2026＜四国版＞」「いい部屋ネット 住みたい街ランキング2026＜四国版＞」の結果を公開した。調査は2026年2月10日～3月22日に実施し、四国エリア(徳島県、香川県、愛媛県、高知県)に居住する20歳以上の男女を対象に、インターネット調査を行った。2022年～2026年の回答を中心に、一部2019年～2021年の回答を追加し、合計2万3,147名を対象としている。

いい部屋ネット 街の住みここち・住みたい街ランキング2026＜四国版＞

住みここち1位は香川県宇多津町が3年連続

街の住みここちランキングでは、香川県綾歌郡宇多津町が3年連続で1位となった。

四国版 住みここちランキング

宇多津町は瀬戸内海に面した県内最小面積の町で、観光施設や商業施設、中・高層マンションなどの建設が進んでいる。街並みの整備も進み、因子別では「交通利便性」「行政サービス」「親しみやすさ」「賑わい」で1位となった。

今年は唯一偏差値70台の高い評価を得て、3年連続でトップに輝いた。2位には香川県高松市、3位には愛媛県松山市がランクインした。

住みたい街1位は愛媛県松山市が7年連続

住みたい街ランキングでは、愛媛県松山市が7年連続で1位を獲得した。

四国版 住みたい街ランキング

2位は東京23区で5年連続、3位は香川県高松市で2年連続のランクインとなった。4位は大阪市で5年連続、5位は同率で兵庫県神戸市と高知県高知市が並んだ。神戸市は3年連続、高知市は前年ランク外から順位を上げた。

また、現在住んでいる街について、「住みたい街が特にない」(58.5%)と「今住んでいる街に住み続けたい」(21.2%)を合わせると、79.7%が現在の街を評価する結果となった。前年に続き、今住んでいる街への満足度の高さがうかがえる結果となっている。

因子別ランキングで各地域の特徴が明らかに

TOP15外の自治体では、因子別に以下の街が上位に入った。

「静かさ治安」では愛媛県喜多郡内子町が2位、香川県小豆郡小豆島町が3位にランクインした。「親しみやすさ」では高知県吾川郡いの町が3位となった。「物価家賃」では徳島県板野郡板野町が1位、徳島県板野郡上板町が2位を獲得した。「防災」では高知県香美市が1位となった。

過去順位では宇多津町が首位維持、高松市などが順位上昇

「街の住みここちランキング2026＜四国版＞」の過去順位を見ると、1位の香川県綾歌郡宇多津町は2024年以降3年連続で首位を維持している。

また、2020年と比較して順位を大きく伸ばした自治体もあり、2位の香川県高松市は2020年の7位から上昇。ほかにも、徳島県板野郡北島町、香川県丸亀市、愛媛県西条市、高知県南国市などが順位を上げた。

さらに、2020年時点では回答者数が50名未満で集計対象外だった香川県仲多度郡琴平町や高知県高岡郡佐川町なども、2026年ランキングではTOP32入りを果たしている。