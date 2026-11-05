コスモエネルギーホールディングス)のグループ会社・コスモエコパワーとアスソラはこのほど、アスソラが出資するES太陽光さくらが開発中のFIP太陽光発電所(青森県八戸市、設備容量:約1.6MW)を対象に、20年間にわたり再生可能エネルギー電力と環境価値を受け渡すコーポレートPPAを締結した。

コーポレートPPAのイメージ

青森県八戸市の太陽光発電所より再エネ電源を調達し、発電所の運用を支援

コスモエコパワーはアグリゲーターとして、アスソラから調達した電力を含む分散型電源を一元的に管理・運用し、需要家に供給する。コスモエコパワーのアグリゲーションサービス事業において、東北エリアにおける太陽光発電所から電力を調達するのは初めてだ。

コスモエコパワーは再生可能エネルギー電力のさらなる活用に向けて、これまで自社発電所の運営や再生可能エネルギーの販売・調達等で培った知見を活かし、アグリゲーションサービスを拡大している。

同契約に基づき、コスモエコパワーはアスソラから、20年間にわたり同発電所の再生可能エネルギー電力と環境価値を受け取る。アグリゲーターであるコスモエコパワーは、分散型電源を束ねて運用し、需要家に供給することで、発電所の効率的な利用と電力の安定供給につなげる。同発電所は2026年10月に着工し、2026年度中の稼働を予定している。

【コスモエコパワーのアグリゲーションサービス】

コスモエコパワーでは、これまでに実施した自社発電所のFIP移行・運営や再生可能エネルギーの販売・調達等の経験をもとに、発電事業者やフレキシブルな再生可能エネルギーの調達を希望する小売電気事業者および需要家向けに、アグリゲーションサービスを構築した。

再生可能エネルギーを「つくる」「とどける」「つかう」ユーザーのニーズに合わせて、手間なく柔軟に、リスクを抑えた再生可能エネルギーの販売・調達メニューを提供し、再生可能エネルギーの普及促進と地域社会の発展に貢献していく。

(サービス例)

・発電事業者向け：FIP移行の全面サポートや、長期固定価格での買い取り、発電量および売電量向上支援

・小売電気事業者・需要家向け：調達の価格や量、期間等の条件をフレキシブルに組み合わせたメニューの提供



【アスソラの取り組み】

アスソラは再生可能エネルギー発電事業の開発、電力供給に取り組むスタートアップであり、コーポレートPPAにより脱炭素化に取り組むお客様にクリーンな電気を供給する。

また、農地の上部に太陽光発電設備を設置し、発電と農業生産を同時に可能とする営農型太陽光(ソーラーシェアリング)にも積極的に取り組んでいる。さらに、電力システムにおいて、発電量の変動する再生可能エネルギーの受け入れ余地を広げるべく、系統用蓄電地の構築も推進している。

アスソラは、引き続き、限りある資源をフル活用し経済的に自立した再エネ事業を創るべく、実直に取り組んでいく。