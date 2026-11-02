コスモエネルギーホールディングスのグループ会社・コスモエコパワーと大平洋金属はこのほど、青森県内の陸上風力発電所を対象としたフィジカルPPA(Power Purchase Agreement：電力受給契約)を締結した。コスモエコパワーは大平洋金属への再生可能エネルギー電力の供給を10月1日に開始した。

PPAのイメージ

小売電気事業者である大平洋金属は、今回のPPAで調達する電力と環境価値を青森県内の需要家に供給する予定だ。

青森・新岩屋ウィンドパークの電力を供給開始

今回の取り組みにより両社は、「青森県内でつくる、届ける、使う」という再生可能エネルギー電力の地産地消を推進する。なお、コスモエコパワーが青森県内で地産地消型PPAによる電力供給を実施するのは今回が初めてとなる。

PPAの対象は、コスモエコパワーが青森県下北郡東通村において運営する陸上風力発電の新岩屋ウィンドパークだ。発電電力量は年間約7,000万kWh。

大平洋金属は小売電気事業者として、今回のPPAに基づき、新岩屋ウィンドパークの発電電力と付随する環境価値の一部を調達し、青森県内の需要家に供給する。

両社は今回のPPAにより、青森県内で再生可能エネルギー電力の地産地消に取り組み、地域に根ざしたエネルギー事業の展開と脱炭素化に貢献するとともに、地域社会との共生を図っていく。

〈PPAで活用する風力発電所〉

発電所名：新岩屋ウィンドパーク(陸上風力)

所在地：青森県下北郡東通村

設備容量：27,000kW(出力制限後)



【各社の取り組み】

〈コスモエコパワー〉

コスモエネルギーグループの一員として「2050年カーボンネットゼロ」の実現に向け、風力発電をはじめとする再生可能エネルギーの開発・供給拡大に取り組んでいる。これまでの自社風力発電所の開発・運営・FIP移行や、再生可能エネルギーの販売・調達等の経験を活かし、今後も脱炭素化を進める需要家との連携を強化するとともに、再生可能エネルギーの普及促進と地域社会の発展に貢献していく。



〈大平洋金属〉

大平洋金属は、2050年GHG排出量実質ゼロを目標とし、カーボンフリーエネルギーの活用、新技術の導入等の方策を以て取り組んでいる。小売電気事業者としては、自社電力コストの低減に長年努めてきた実績を活かし、電力デマンド管理に関する知恵と需要家目線での発想力豊かな電力料金メニューの提案を行うことで、電力の安定供給と脱炭素化に貢献している。

