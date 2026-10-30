コスモエネルギーホールディングスのグループ会社、コスモ石油マーケティングが展開するカーリースサービス「コスモMyカーリース」はこのほど、累計契約台数が15万台を突破した。今後は、これまでのサポートへの感謝を込めたキャンペーンの展開を予定している。

ユーザー一人ひとりに合ったクルマの乗り方を提案

同社は「コスモMyカーリース」を2011年から本格的に展開。国産全メーカーの幅広い車種から希望の車両を選べるほか、車両の調達から車検、メンテナンス、乗り換えまで、ユーザーのカーライフをワンストップでサポートしている。

また、全国のコスモステーションを中心とする取扱店舗において、ユーザーのライフスタイルやクルマの使い方、予算などを聞きながら、一人ひとりに合ったクルマの乗り方を提案してきた。

近年、クルマの保有や利用に対するニーズが多様化するなか、同社は、車両にかかる費用を月々定額にできるカーリースの特長に加え、契約後も身近な店舗で相談できる体制や、ユーザーのライフスタイルの変化に対応したサービスの充実に取り組んでいる。

また、所定の条件を満たす場合に解約金なしで中途解約できる「コスモの中途解約サービス」を展開し、ユーザーが安心して利用できる環境を整えている。

デジタル面では、WEBサイト上で見積りから審査申込みまで行えるほか、店頭やWEBサイトで作成した見積りを「【コスモの公式】アプリ」に保存し、自宅でも内容の確認や比較、条件変更を行える機能を提供。また、リース料金のクレジットカード払いにも対応するなど、ユーザーの利便性向上に取り組んでいる。

同社は今後も、「コスモMyカーリース」の商品・サービスのさらなる充実と取扱店舗におけるサポートの向上を通じて、ユーザー一人ひとりのライフスタイルやニーズに合ったカーライフを提案していく。

＜コメント＞

⚫︎コスモ石油マーケティング株式会社 取締役執行役員 水木弘嗣氏より

「『コスモMyカーリース』が累計契約台数15万台という節目を迎えられたことを、大変嬉しく思います。これまでご契約いただいたお客様をはじめ、サービスを支えていただいた皆さまに心より感謝申し上げます。今後もより多くのお客様に選んでいただけるサービスを目指し、さらなる成長に向けて取り組んでまいります。」



＜「コスモMyカーリース」の特長＞

本格展開開始：2011年4月

サービス内容：頭金0円、車検・税金・メンテナンスなども含めて月々定額にできる新車カーリースサービス

取扱車種：国産全メーカーの豊富な車種から選択可能

店舗サポート：全国の「コスモMyカーリース」取扱店舗で、車選びから契約後までサポート

その他の特長：燃料油割引、中途解約サービス、クレジットカード払い、契約満了時の選択肢などを用意

