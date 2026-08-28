ファミリーマートは8月26日、東京・両国国技館にて「ファミフェス2026」を開催。ラッパーの千葉雄喜さん、シンガーソングライターの曽我部恵一さんも登場した音楽×ファッションのエンターテインメントショーが来場者を魅了した。

新作アイテムもお披露目

ファミマのチャレンジ大発表会「Fami-FEST.2026」と銘打った今回のイベント。オンラインで7月22日～8月9日に実施した抽選の当選者が会場を訪れた。

開演前、館内の多目的ホールには、全国のファミリーマート約16,500店が9月1日から導入する新ユニフォームが展示された。

10年ぶりに刷新するファミリーマートの新ユニフォーム

こちらはストアスタッフ限定で販売するラインソックス。ユニフォームの配色に合わせたカラーで、STAFF ONLYの足底プリント入り

また、新商品もいくつか展示されていた。今年で45周年を迎えるファミリーマートでは、感謝の気持ちを全国に伝えるために47都道府県別の"ご当地アイテム"を9月4日に発売する。「ラインソックス」(各600円)には各地を代表する花をテーマに地域ならではのデザインをあしらった。「ステッカー」(各300円)は、ファミリーマート創立時のシンボル「太陽と星」が各地の名物やお祭りにちなんだコスプレ姿に変身したものとなっている。

47都道府県別ステッカーのデザイン

コンビニエンスウェアでは2026年秋冬として、トップスの品揃えを強化していく。注目は、幅広い季節で利用可能なアウターリヒート。ジップタイプのスウェットパーカーなどの新作が投入される。このほかコラボアイテムを充実し、ペット用品も初展開する。

どんなエンタメショーだった?

エンターテインメントショーの冒頭、主催者を代表してファミリーマートの島田奈奈氏は「コンビニで洋服を買うことを文化とするために生まれたのがコンビニエンスウェアです。今日は様々な背景を持ったキャストたちがランウェイに登場し、コンビニエンスウェアの新たな挑戦を体現していきます」と挨拶する。

ファミリーマート 執行役員ライフスタイル本部長の島田奈奈氏が開会宣言

このあと、ファミリーマートの新ユニフォームに身を包んだ店舗スタッフモデルの26名、およびアンバサダーを務める吉田鋼太郎さん、八木莉可子さんがランウェイに登場。その人らしさを大切にしながら働けるファミリーマートの新しい働き方を表現する。

吉田鋼太郎さんと八木莉可子さんも登壇

音楽パートで会場を盛り上げたのは、コンビニエンスウェア初のTVCM(2月放映)でも注目を集めたラッパーの千葉雄喜さん。優しい歌声で「上を向いて歩こう」を熱唱した。

千葉雄喜さん

そして、いよいよ総勢80名のコンビニエンスウェアモデルによるファッションショーが開幕。定番のアイテムに秋冬の新作を取り入れた個性的なスタイルが、来場者に強いインパクトを残していく。

グランドフィナーレでは、曽我部恵一さんが「やさしさに包まれたなら」を披露。コンビニエンスウェアのクリエイティブ・ディレクターを務める落合宏理氏も壇上にあがり、華やかなショーを締めくくった。

曽我部恵一さん

落合宏理氏が拍手で迎えられる