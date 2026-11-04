セブン - イレブンは11月4日から、サッポロビールの「サッポロ 岩手県軽米町の畑から 摘みたてホップ」(350ml 227.70円/500ml 297円)を全国の店舗で数量限定発売する。

サッポロ 岩手県軽米町の畑から 摘みたてホップ

「サッポロ 岩手県軽米町の畑から 摘みたてホップ」(350ml 227.70円/500ml 297円)は、今年岩手県軽米町で収穫されたばかりの国産ホップを100％使用した限定醸造ビール。国内で流通するホップの多くは海外産であり、国産ホップは非常に希少だという。ホップの魅力を引き出すため、サッポロビール独自の「ドライホッピング製法」を採用。缶を開けた瞬間に広がる、摘みたてホップならではの穏やかで上品な香りが特長で、苦味を抑えた爽快な飲み口に仕上げた。アルコール度数は5%。

350mlと500mlの2種類を展開し、11月4日から全国で順次発売する。数量限定のため、なくなり次第終了となる。

サッポロ 岩手県軽米町の畑から 摘みたてホップ 350ml 227.70円/500ml 297円

本商品に使用するホップは、岩手県軽米町の生産者によって育てられたもの。広大なホップ畑では、高所作業車に乗り、手作業で丁寧に収穫しているという。今回の取り組みでは、セブン - イレブンの担当者も現地を訪れ、生産者とともにホップの収穫作業を体験。商品を届ける立場の社員が産地を訪れることで、生産者の仕事や原料へのこだわりに触れる機会となった。

生産者が丁寧に育てた摘みたてホップと、サッポロビールのビール作りの知見や技術、セブン - イレブンのお客様との接点が一体となって生まれた商品だという。