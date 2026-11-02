オリコンは2026年11月2日、「グルメ予約サイト」の顧客満足度ランキングを発表した。調査はグループ会社のoricon MEが2026年7月13日～17日、過去1年以内にグルメ予約サイトまたはアプリ経由で国内の飲食店を予約し、実際に飲食した全国の18～84歳2,527人を対象に、インターネットで実施したもの。飲食店の公式HPから予約サイトを経由して予約した人は除く。

2026年 オリコン顧客満足度調査 グルメ予約サイト 総合ランキング

はじめに、今回初めて発表された総合ランキングを見ると、1位は「オズモール」(77.2点)だった。次いで「一休.com レストラン」と「PayPayグルメ」が75.7点で同率2位。4位は「ホットペッパーグルメ」(74.9点)、5位は「食べログ」(74.1点)、6位は「ぐるなび」(72.7点)となった。調査対象は12サービスで、ランキングには100人以上の回答を得たサービスを掲載している。

グルメ予約サイト 評価項目別ランキング

次に、評価項目別の結果を見ると、オズモールが「サイト・アプリの使いやすさ」「検索のしやすさ」「飲食店情報」「予約のしやすさ」「特典」の全5項目で1位を獲得した。

利用者からは「女子会向けのお店に絞ってすぐに検索できる。サイト限定プランやクーポンなどお得に予約できるところが多い」(50代・女性)という声が寄せられた。

グルメ予約サイト 利用スタイル別・利用シーン別ランキング

利用スタイル別では、「友人・知人」「ファミリー」でオズモールが、「夫婦・カップル」で一休.com レストランが1位となった。

利用シーン別では、「飲み会」「記念日」でオズモール、「デート」で一休.com レストラン、「会食」でホットペッパーグルメがそれぞれ1位だった。