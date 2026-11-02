ドイツの紳士が遺した14台｜アールキュリアル「Automobiles sur les Champs」2026

黄色いベストのデモがパリを揺らした翌日の日曜、シャンゼリゼのロン・ポワン脇にあるアールキュリアルのプライベートガレージを訪ねた。毎年秋の恒例となったセール「Automobiles sur les Champs」の下見会である。地下に並ぶのはオートモビリアを含む全74ロット。その中心に据えられたのが、ドイツの実業家グイド・ホメルが築いた14台のコレクションだ。

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継ぐ者のいないガレージ

案内してくれたのは、アールキュリアル・モーターカーズ代表のマチュー・ラムール氏。ホメル氏について尋ねると、生涯を通じて自動車に情熱を注いだドイツの企業家だったと教えてくれた。ただ、その子どもたちは車に関心を持たなかった。コレクションがパリのセールへ運ばれてきた理由は、そこにある。

なぜアールキュリアルなのか。ラムール氏は、エルヴェ・プーランの時代から続く歴史あるメゾンであること、そして結果を出し、コレクションを正しく見せる術を知っていることを挙げた。

ルドルフ・ホイールの300 SL

14台の頂点に立つのが1955年式メルセデス・ベンツ300 SL「ガルウィング」だ。ラムール氏はこの車を、コレクションの到達点であり、最も有名な一台だと言う。そのうえで強調したのは、見た目ではなく技術的な特徴だった。ルドルフ製センターロックホイールを工場出荷時から履いた、およそ400台のうちの1台なのである。

来歴も申し分ない。かつてはドイツの名ドライバー、クラウス・ルートヴィヒが所有し、工場出荷以来の経歴はエリック・ルモワーヌによって記録されている。エンジンとボディカラーはオリジナルで、オプションのスーツケースも残る。ホメル氏はこの個体をフェルバッハのメルセデス・ベンツ・クラシックから直接購入し、27年間手元に置いた。その間、ミッレミリア・ストーリカにも3度出走している。予想落札価格は110万から150万ユーロ（約1億9,800万〜2億7,000万円）。

白に還ったディーノ

ラムール氏が個人的に最も美しいと語ったのが、1972年式ディーノ246 GTSセリエEだ。昔から白いフェラーリが好きだという彼の目を引くこの個体は、246 GTSでわずか77台とされる「Bianco Polo」で新車納車された1台である。1972年3月、パリの輸入元シャルル・ポッツィを通じてフランスで売られ、フランス仕様の黄色いヘッドライトも当時のままだ。

その道のりは平坦ではなかった。一度は国外へ渡り、1987年にイランからフランスへ帰還。リールのフェラーリ・ディーラーでもあったコレクターの手で赤に塗り替えられ、1998年にはエンジンルームの火災でポッツィへ入庫した。それを機に新車時の仕様への完全レストアが決まり、ディーノはふたたび白をまとった。マッチングナンバーでフェラーリ・クラシケ認証済み、予想は40万から50万ユーロ（約7,200万〜9,000万円）。

ほかにも、2009年フランクフルト・ショーのショーカーと同じ「Rouge Saphir」をまとい、新車からドライバー1人だけという2010年式SLS AMG、オプションの3座目と深緑の内装を持つ190 SL、23窓のフォルクスワーゲン・サンバ、2台のボルクヴァルト・イザベラ・クーペと、ドイツ車を軸にした顔ぶれが続く。

エタンスランの偶然

セール全体に目を向けると、フランスの愛好家にはたまらない「偶然」がある。1929年6月24日付で、ブガッティ35Cを名手フィリップ・エタンスランに売り渡した際の請求書。同じ年にエットーレ・ブガッティがエタンスランへ宛てた直筆の手紙。そして、晩年のエタンスランが新車で購入し、一族が今日まで持ち続けたアルファ・ロメオ2600スプリントである。

ラムール氏によれば、これらは別々に持ち込まれた偶然の産物で、それならばと同じセールに組み込んだのだという。エタンスランは1934年のル・マンをアルファ・ロメオで制した人物であり、35Cで勝ちまくった1929年にはコマンジュ・グランプリも手にしている。若き日の戦いの記録と、老いた名手の日常の足が、90年以上の時を隔てて同じ地下に並んだ。

市場は若返る

今回の表紙を飾ったのは、走行わずか7,300kmの2006年式ポルシェ・カレラGTだ。新車からオーナーは1人、2026年5月にはポルシェ・ヴェリジーで7万ユーロ（約1,260万円）を超える整備を受け、純正バッグも揃う。予想は190万から250万ユーロ（約3億4,200万〜4億5,000万円）。ほかにも448台中311号の550バルケッタ・ピニンファリーナ、2台しか存在しないアンリ・シャプロン製ボディのブガッティ・タイプ57カブリオレが控える。

市場の動きについて、ラムール氏の答えは明快だった。買い手はより若く、より裕福になり、1980年以前に造られた車は値を下げている。その例として、マセラティ・ギブリが50%値を下げたことを挙げた。カレラGTが表紙を飾り、戦前のブガッティが脇を固める今回のカタログは、その変化をそのまま映しているようにも見える。

夜に開かれた競売は、アンヌ＝クレール・マンディーヌの木槌のもと、副社長で歴史家のピエール・ノヴィコフ、そしてラムール氏が脇を固めて進められた。総額は877万239ユーロ（約15億7,900万円）、落札率は80%。表紙を飾ったカレラGTは手数料込みで262万5,000ユーロ（約4億7,250万円）と予想を上回り、300 SLも162万4,800ユーロ（約2億9,246万円）と予想の上限を超えた。白いディーノは48万8,720ユーロ（約8,797万円）、赤いディーノGTは36万9,520ユーロ（約6,651万円）で、ホメル・コレクションの主役たちはいずれも新たな主を得ている。一方で、シャプロンのブガッティ・タイプ57とライレー・スプライトという戦前の2台は買い手がつかなかった。昼にラムール氏が語った市場の姿は、その夜のうちに数字となって表れた。

「困難な社会情勢にもかかわらず、コレクターたちは大勢集まってくれた。会場でもオンラインでも入札は活発で、良質なコレクターズカーの市場がいまも力強いことを証明してくれた」とラムール氏は振り返る。

実はインタビューの終わりに、今回もよい結果が出ますように、と声をかけると、ラムール氏はこう笑っていた。「今回は大成功間違いなしだよ。なぜかって？ 今日は僕の誕生日だからね！」。誕生日の予言は、見事に当たったことになる。

地下に並ぶもうひとつの顔ぶれ

ホメル・コレクションの白いGTSと並んで、1971年式ディーノ246 GTセリエMも出品されている。パリのポッツィから納車された、わずか507台のうちの1台だ。英国からは、55台しか造られなかったライレー・スプライトが、2027年のミッレミリア100周年への出走資格を携えてやって来た。

フランス勢では、1976年と1977年にイタリアのラリー・デュエ・ヴァッリを走ったアルピーヌA110 1600Sが、競技仕様の配管とイタリア時代の識別プレートを残したまま並ぶ。ベルギーのAPALがFRPボディを着せたトライアンフ・スピットファイアも、その傍らで競技の香りを放っていた。

そして片隅には、フルレストアを受けた1957年式シトロエン2CV。今年のモンディアル・ド・ロトで電動の2CVコンセプトが主役を務めたばかりのパリで、その原点が静かに次の持ち主を待っていた。

ガレージを出て

16時、本館で競売が始まる頃、地下のガレージは閉ざされる。27年間ひとりの紳士のもとにあった300 SLも、赤から白へ還ったディーノも、その夜のうちに新しい持ち主の名を得た。ホメル氏の子どもたちが受け継がなかったものは、こうして誰かの手に渡り、また次の物語を走り始める。

Artcurial（アールキュリアル）

7 rond-point des Champs-Élysées Marcel Dassault, 75008 Paris

https://www.artcurial.com

写真・文：櫻井朋成 Photography and Words: Tomonari SAKURAI