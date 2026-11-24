難関大卒で真面目な石田万里は、会社での努力も報われず、上司からのパワハラに限界を迎える。そんな万里の目にとまったのは“転職支援”の文字だった。しかし、何人ものコンサルタントとの面談を繰り返すも、支援すらしてもらえない…。そんな中、万里の前に現れたのは強面のキャリコン・野良仁!外見とは裏腹に情に熱い野良が、キャリアに悩む「あなた」に寄り添い、最高の未来へ導く――!

DPNブックス「コミックなにとぞ」発の漫画『キャリコンの野良!～最高の職探し～』(エイタツ・夏瀬りく)より一部をご紹介します。

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『キャリコンの野良!～最高の職探し～』(エイタツ・夏瀬りく/DPNブックス)

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