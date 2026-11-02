LEXUSが描く「陸・海・空のモビリティの未来」を展示で表現

LEXUSは、ブランドの思い描く「陸・海・空のモビリティの未来」に関する展示をINTERSECT BY LEXUS – TOKYOにて、2026年10月22日（木）より開催中だ。

1989年のブランド誕生以来、LEXUSは常にイノベーションの精神を貫き、時代を先駆ける挑戦を続けてきた。近年では、「”DISCOVER” －誰の真似もしない－」というブランドメッセージを掲げ、お客様一人ひとりにとって唯一無二の体験価値を提供できるブランドへの変革を宣言している。

会場では、未来のモビリティの世界観を体感できる展示が展開されており、LEXUS LS Micro Concept、LEXUS Catamaranそして Joby（空飛ぶクルマ）を展示。

Chief Branding Officerであるサイモン・ハンフリーズは、その想いを次のように語っている。

「LEXUSの想いは、”DISCOVER”。誰の真似もせず、冒険的で、革新的であること。

すべては、お客様の新しいラグジュアリーライフスタイルの発見につながるように。」

これからのモビリティは、陸・海・空がシームレスにつながることで自由を広げ、ライフスタイルをより豊かにする体験へと進化していく…。本展示では、そんなレクサスならではのビジョンを体感することができるだろう。

LEXUSが描く、陸・海・空のモビリティの未来

会期：2026年10月22日(木)～2027年1月末予定

会場：INTERSECT BY LEXUS – TOKYO 1F GARAGE

住所 ：東京都港区南青山 4-21-26

営業時間：1F 9:00～23:00／2F 11:00～23:00

定休日：不定休

※展示内容・期間は予告なく変更となる場合があります。

URL：https://lexus.jp/brand/intersect/tokyo/info/?id=ls-micro-concept