退職を報告するとき、上司や先輩がどんな反応をするのか、少し緊張しますよね。応援してもらえると思いきや、予想外の反応が返ってくることもあるようです。

今回は、人気漫画「#本当にあった退職・離職話」から、退職が決まった社員に関するエピソードをご紹介します。

ぜひ、驚きの結末を予想してみてください。

本当にあった退職クイズ「先輩が絶対に聞きたくなさそうな退職理由とは?」

会社の先輩に「辞めるんです」と退職を報告した主人公。すると先輩は「えっ、辞めるの!?」と驚いた様子。

さらに、先輩はなぜか怖い表情に……。どうやら、ある退職理由を気にしているようです。幸い、主人公の退職理由は"それ"ではなかったため、先輩の逆鱗には触れずに済んだようです。

さて、先輩が怖い表情で確認してきた退職理由とは、次のうちどれでしょうか?

① 独立するから

② 結婚するから

③ FIRE達成したから

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※答えはこの記事の最後にあります。

人によっては「地雷ワード」

退職理由の受け止め方は人それぞれ。婚活を頑張っている人や結婚をしたいと思っている人にとって、「結婚するので退職します」は地雷になることも。

何気なく伝えた言葉が、思いがけない反応につながることもあるのかもしれません。皆さんは退職を伝えたとき、印象に残っている反応はありますか?

▶なお、今回の答えは② 結婚するからでした! 「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で上司の真意をチェック!!