退職日が近づくと、残りの仕事を数えたり、辞めたあとの過ごし方を考えたり。さまざまな思いを抱えながら、退職後を待つこともありますよね。

今回は、人気漫画「#本当にあった退職・離職話」から、退職後に起きた異変に関するエピソードをご紹介します。

ぜひ、驚きの結末を予想してみてください。

本当にあった退職クイズ「最終日のランチ、同僚の誘いを断ったのはなぜ?」

終電で帰り、休日も出勤する生活を送っていた男性。「あと1週間で退職だから頑張ろう」と、自分を奮い立たせていました。

そして迎えた退職日。主人公はある「体の異変」に気付きます。さて、それはどんな"異変"だったのでしょうか?

① 解放されたはずが、無性に働きたくなった

② 外に出て、「世界の明るさ」に驚いた

③ ゆっくり休めるはずが、逆に寝つけなくなった

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※答えはこの記事の最後にあります。

「あたりまえ」が幸せだと気付いた瞬間

早朝から深夜まで働く日々が続くと、太陽の光をゆっくり浴びる機会も少なくなってしまいます。仕事に追われず、明るいうちに外を歩く。そんな何気ない時間が、特別に感じられることもあるのかもしれませんね。

▶なお、今回の答えは② 外に出て、「世界の明るさ」に驚いたでした! 「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で上司の真意をチェック!!