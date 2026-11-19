退職する人にとって、最終出勤日はひとつの節目。普段と変わらず仕事をする人もいれば、同僚との別れを惜しみながら過ごす人もいるでしょう。

これから最終出勤日を迎える人は、「実際何をして過ごすのだろう」と感じる人も少なくないはず。

今回は、人気漫画「#本当にあった退職・離職話」から、最終出勤日の過ごし方に関するエピソードをご紹介します。

ぜひ、驚きの結末を予想してみてください。

本当にあった退職クイズ「最終出勤日、残り3時間の過ごし方は?」

退職を迎えた主人公。最終出勤日には、人事課への返却物を渡し、IT課には仕事用のPCを返却しました。

さらに、机の整理も終え、退職に向けた準備はすべて完了。しかし、定時まではまだ3時間残っています。

さて、主人公は残りの3時間をどのように過ごしたのでしょうか?

① ひたすらお菓子を配り、挨拶回り

② 座っているだけの「無の時間」

③ 仲の良い同僚たちと2ショット撮影

・・・・・・・・・・・・・・

✅最終出勤日、残り3時間はどう過ごす?……このマンガの気になる結末は→こちら!

・・・・・・・・・・・・・・

※答えはこの記事の最後にあります。

最終出勤日の「まさかな時間」

退職の最終出勤日、返却物も机の整理もすべて終えた主人公。しかし、定時までに残されたのは、ただ座って過ごす「無の3時間」でした。最後まで仕事に追われるのも大変ですが、何もすることがないまま定時を待つのも、なかなか長く感じられそうですね。

▶なお、今回の答えは② 座っているだけの「無の時間」でした! 「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で上司の真意をチェック!!