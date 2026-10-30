天気を気にせず、子どもと一緒に思い切り遊びたい。車の購入や整備の予定がなくても、親子で気軽に立ち寄れる場所があったら――。

そんな親子に向けた無料の屋内あそび場「LiMOLiMO(りもりも)いわた」が11月7日、静岡県磐田市のカーディーラー内にオープンする。ボーネルンドが設計・プロデュースし、ボールプールや赤ちゃん専用エリアなどを備える。

カーディーラー内に無料の屋内あそび場

ボーネルンドは10月30日、スズキ販売新静岡が2026年11月7日(土)にグランドオープンする新店舗「スズキアリーナ磐田見付」内に、屋内あそび場「LiMOLiMO いわた」を設計・プロデュースしたと発表した。

「LiMOLiMO」は、ショールーム内に子どもが自由に遊べる環境を設け、車の購入や整備などの用事がなくても、地域の親子が日常的に立ち寄れる場所を目指す取り組み。いわたは、浜松市の「LiMOLiMO もりた」、静岡市の「LiMOLiMO しずおか」に続く3店舗目となる。

ボールプールやすべり台でからだを動かす

あそび場には、ボールプールやシンボルツリー、すべり台を備えたエリアを設置。子どもの発達段階や興味に応じて、からだを動かすあそびなどを親子で楽しめる空間とした。

森や生き物を描いた壁面の前に広がるボールプール

シンボルツリーとすべり台を備えたエリア

デザインは、家族で海や山などの自然へ出かける場面をイメージしている。ボーネルンドは、子どもが「こころ・頭・からだ」を使ってさまざまなあそびを体験でき、家族も心地よく過ごせる場所を目指すとしている。

赤ちゃん専用エリアやおままごとの空間も

赤ちゃん専用エリアのほか、想像力を広げるごっこあそびができるおままごとエリアも設けている。

黄色いクッションで囲まれた赤ちゃん専用エリア

テーブルやいすを配したおままごとエリア

施設名は、地域の子どもたちに元気に育ってほしいとの願いを込め、「元気もりもり」に由来して名付けられた。地域の公園のように、子どもから大人まで幅広い世代が気軽に立ち寄り、憩える場所を目指している。

浜松から始まった取り組みが3店舗に

1号店の「LiMOLiMO もりた」は2015年5月に開設し、2017年5月には2号店の「LiMOLiMO しずおか」がオープンした。

ボーネルンドによると、既存2店舗では保護者同士の口コミで認知が広がり、日常的に親子が集うコミュニティスペースとして定着してきたという。もりたでは、ショールームの約半分にあたる約80㎡をあそび場として整備し、あそび場の利用を目的に来店した人には車の営業を持ちかけない方針も取り入れている。

対象は生後6カ月～12歳と保護者、利用料は無料

「LiMOLiMO いわた」の所在地は、静岡県磐田市見付2768-2のスズキアリーナ磐田見付内。オープン日は2026年11月7日(土)で、利用対象は生後6カ月～12歳の子どもと保護者、利用料は無料となる。

利用可能時間は10:00～12:00、14:00～16:00。休場日は店舗の休業日に準ずる。運営はスズキ販売新静岡が担い、設計・プロデュースをボーネルンドが手がけた。施設の情報は公式Instagramでも案内する。