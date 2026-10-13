六本木ヒルズの3会場で「あそび」を体験

ボーネルンドは2026年10月23日(金)・24日(土)の2日間、六本木ヒルズ(東京都港区六本木6-10-1)で「あそび」の価値と可能性を考えるイベント「BørneLund PLAY FORUM 2026」を開催する。23日はビジネスデー、24日はビジネス＆一般コンシューマーデーとなる。

10月23日・24日に六本木ヒルズで開催する「BørneLund PLAY FORUM 2026」

テーマは「あそびは、みんなのもの ― あそびを、人と地域を豊かにする社会インフラへ ―」。ボーネルンドは、人と人のつながりや地域の活力を育むあそびを、誰もが自分らしく豊かに暮らすための社会の基盤として捉え、その可能性を発信するとしている。

会場は、ヒルズカフェ(ヒルサイド2F)、六本木ヒルズアリーナ、ボーネルンドショップ 六本木ヒルズ店の3カ所。トークセッションや体験プログラムを展開する。

大型遊具の「移動式あそび場」と大人向け体験

六本木ヒルズアリーナには、大型遊具を備えた「移動式あそび場」が登場する。両日とも10:00～18:00に開催し、最終受付は17:30。他のプログラムと並行して実施する。

23日には、大人向けのあそび体験「おとなのキドキド」を12:00～13:00と16:00～17:00に予定している。

ダンスや忍者体験、ダブルダッチも

アリーナでは、プロフェッショナルと共同開発した特別プログラムも実施する。

23日はEXPG STUDIOの協力による「FUN DANCE PROGRAM」を11:00～11:30と14:30～15:00に開催。江戸ワンダーランド日光江戸村の協力による「忍者体験」は、23日の13:00～14:00と15:00～16:00、24日の13:00～14:00と16:00～17:00に予定している。

24日は「ダブルダッチ」を11:30～12:00と15:00～15:30に実施する。

2本の縄を使うダブルダッチの様子

まちづくりや子どもの発達を専門家と考える

ヒルズカフェでは、ボーネルンド代表取締役社長の中西みのり氏をはじめ、まちづくり、教育、脳科学、モビリティなどの専門家が登壇する。

23日には、中西氏による「あそびを、社会のインフラへ」、自治体と企業によるあそびの場づくり、レクサスとボーネルンドによるあそびと学びの共創などをテーマにしたセッションを予定。16:00～17:00には、レクサスとボーネルンドのワークショップ「モビリティをあそびで学ぶ～空気をデザインするクルマづくり」を開催する。

24日は、教育探究家・PLAY CUBE共育アドバイザーの岩﨑千佳氏、日本脳波トレーニング協会理事長の林愛理氏、明星大学教授・保健学博士の星山麻木氏が登壇。大人のあそびと学び、脳の個性、子どもの発達などを取り上げる。

六本木ヒルズ店で親子向けプログラム

ボーネルンドショップ 六本木ヒルズ店では、23日に「赤ちゃんとプレイタイム」や「はじめてのお誕生日会」を実施する。

林愛理氏を講師とする「親子ニューロサイエンス」は両日に開催。24日は三菱UFJ銀行による「マネーリテラシー講座」のほか、岩﨑千佳氏を講師とする「国語で遊ぼう! 『ことばの壁アート』～ちがう意見をつなげて作品づくり～」を予定している。

親子向けプログラムを実施するボーネルンド六本木ヒルズ店

プログラムの詳細は公式サイトで確認

実施内容やスケジュールは変更となる可能性がある。各コンテンツの詳細や最新情報は、「PLAY FORUM 2026」公式サイトで案内する。