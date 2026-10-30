911の上位に位置するミドシップ・スーパースポーツカー｜ポルシェ「ミッションS」が示す未来

ポルシェファンにとって911は特別な存在だ。誕生以来、リアエンジンという独自のレイアウトを守り続けながら、世界最高峰のスポーツカーとして進化を続けてきた。そして多くのポルシェファンにとっては「911こそがポルシェそのもの」であると言っても過言ではないだろう。

【画像】ポルシェが提示した、ブランドを象徴するデザインアイデンティティーの次なる進化（写真9点）

しかし今、ポルシェは伝統を尊重しながら、新たな可能性を示そうとしている。それが、先日発表された未来志向のビジョンモデル「Mission S（ミッションS）」だ。これは単なるデザインスタディではなく、911の上位に位置する新たなミドシップ・スーパースポーツカーの可能性を示すコンセプトとして発表された。

ミッションSを初めて見た瞬間、新しいながらもどこか懐かしさを感じるはずだ。張り出したフロントフェンダーと丸型ヘッドライトは911のDNAを感じさせる。ライトのグラフィックへ溶け込むボディラインは911 Gモデルへのオマージュであり、フラットなフロントノーズにはル・マンを制した911 GT1の面影がある。リアへ流れるダイナミックなルーフラインは959を想起させるデザインだ。

つまりミッションSは未来のスポーツカーでありながら、歴代ポルシェの記憶によって構成されているのである。

ミッションS最大の注目点は、そのレイアウトにある。911がリアエンジンを守り続ける一方で、ミッションSはミドシッププラットフォームを採用する。エンジンを車体中央に配置することで理想的な重量配分を実現し、スーパースポーツカーとしての運動性能を追求する。

ただし重要なのは、ミッションSが911を置き換える存在ではないということだ。ポルシェ自身が「911の上位に位置するスーパースポーツカー」と明言しており、911とは異なる世界観を持つ新たなフラッグシップとして構想されている。

また、インテリアにも注目すべきポイントがいくつかある。ダッシュボードには常設センターディスプレイを設けず、操作系はドライバーを中心に配置。丸型5連メーターの中央にはアナログ針を備えたタコメーターが置かれ、走行モードに応じてメーターがドライバーの視界により近づくことで、集中力をさらに高めてくれる。丸型メーターの配置は、選択した走行モードに合わせて変化し、モードに応じて、ドライバーのニーズに合わせてメーターが並列に配置されるか、あるいは前後に重なり合うように配置されるという。さらに物理スイッチやプッシュ・プル式コントロールを積極的に採用し、「触れて操作する」というスポーツカー本来の体験を重視している。

今回、ミッションSが世界初公開された場所はニューヨーク・クイーンズの埠頭だった。実はここは1953年、ポルシェ初のスーパースポーツカーである550スパイダーが撮影された歴史的な場所でもある。ポルシェが同じ場所を選んだのは偶然ではない。550スパイダーがブランドのアイデンティティを築いたように、ミッションSもまた次世代のポルシェを象徴する存在として位置付けられていることが、公開場所へのこだわりからも窺い知ることができる。

ポルシェでは、「本質的であること」「一貫していること」、そして「時代を超越していること」。この3つのキーワードを、象徴的なデザインアイデンティティーをさらに発展させていくための戦略的枠組みの中心に据えている。アナログ感覚を大切にしながら先進技術を取り入れること。歴史への敬意を持ちながら未来へ挑戦すること。そして何より、車を操る歓びを中心に据えること。かつて550スパイダー、カレラGT、918スパイダー等が担ってきたポルシェの頂点。その系譜に新たな章が加わろうとしている。